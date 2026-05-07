Mark Shapiro confirma eventos premium en Arabia Saudita

WWE sigue en pie con su acuerdo con Arabia Saudita para realizar sus eventos premiun en dicho país, confirmándose hace tiempo que WrestleMania 43 tendrá lugar el próximo año, por primera vez saliendo de los Estados Unidos. Además, Riad será sede de Night of Champions 2026, aunque existe la preocupación debido a la escalada del conflicto armado en el Medio Oriente, producto de las tensiones que existen entre Estados Unidos e Irán, aunque nadie ha mencionado todavía acerca de una posible cancelación o cambio de sede del referido evento.

► Night of Champions seguirá conforme a lo previsto

Una nueva actualización de la directiva de TKO aclara aún más la postura de la compañía de seguir con sus planes de llevar Night of Champions 2026 a Arabia Saudita, ya que durante la conferencia telefónica sobre las finanzas de TKO, Mark Shapiro habló sobre los planes de la compañía para los eventos de la WWE y la Ultimate Fighting Championship en la región y afirmó que TKO sigue adelante con sus planes para Oriente Medio, agregando que el 27 de junio próximo (día de Night of Champions) también se llevará a cabo un evento de UFC en la región.

«Quiero hablar sobre la actividad en Oriente Medio y los mercados vecinos. Ante todo, seguimos adelante con nuestros eventos programados».

«La UFC regresa a Azerbaiyán con Fight Night Baku el 27 de junio. Esa misma noche, la WWE organiza Night of Champions desde Riad, Arabia Saudita».

“Esta histórica doble jornada refleja el compromiso, tanto de nuestros socios como nuestro, de ofrecer eventos de primer nivel a los aficionados de toda la región, incluso en un entorno complejo”.

“Nuestros socios en Arabia Saudita han confirmado que esto no sucederá con TKO. Su compromiso con nuestras propiedades en 2026 y más allá es inquebrantable”.

“Tras estos dos eventos, esperamos que el resto de nuestros eventos de 2026 en Oriente Medio, que constan de seis eventos, se celebren según lo planeado”.

“La demanda es real, nuestros socios están comprometidos y estamos trabajando arduamente”.

Esto se produce poco después de que Nick Khan declarara durante una reunión general de TKO que WWE solo procedería con Arabia Saudita si las condiciones se consideraban seguras para los viajes de talentos y personal. Khan también señaló que la directiva de WWE continúa trabajando estrechamente con funcionarios de seguridad y equipos de asuntos gubernamentales, mientras monitorea los acontecimientos en la región. No obstante, hasta el momento el plan sigue en marcha y sin novedades.