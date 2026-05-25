Double or Nothing: MJF golpeó a Mick Foley

Tras las tres luchas del Pre Show, los anfitriones del Buy In de AEW Double or Nothing 2026, Mick Foley y Renée Paquette, regresaron al ring y Foley aseguró que Darby Allin saldría de Double or Nothing como Campeón Mundial de Peso Completo AEW, vencieron a MJF, quien tenía mucho que perder, pues no solo no iba a ser campeón, sino que perdería su cabellera hecha en Turquía.

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Un furioso MJF apareció para dejar claro que no le importaba la opinión de Foley y comenzó a burlarse de él, asegurando que Foley era un perdedor igual que Allin. Foley respondió diciendo que había perdido muchas luchas en su carrera, pero también recordó algunas de sus victorias más importantes, como las que tuvo junto a Dwayne «The Rock» Johnson, aunque los fans abuchearon cuando Foley nombró al gran The Rock.

Después atacó verbalmente a MJF recordándole que perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Allin en apenas dos minutos y quince segundos. Foley aseguró que veía mucho de sí mismo en Darby Allin y prometió que Allin le quitaría tanto el campeonato como el cabello a MJF esa misma noche.

MJF reaccionó atacando a Foley con un golpe bajo y un derechazo con su Anillo Dynamite Ring, pero Darby Allin apareció rápidamente para hacerlo retroceder. Foley luego habló directamente con Allin y reveló que Jon Moxley le recomendó ver una de sus luchas tiempo atrás.

Foley aseguró que al ver triunfar a Allin sentía como si él mismo estuviera triunfando nuevamente, debido a que Darby nunca fue visto como una estrella. Finalmente, Foley le pidió a Allin que ganara la lucha por todas las personas raras y por quienes siempre escucharon que nunca lo lograrían.