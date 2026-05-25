Double or Nothing: Adam Copeland y Christian Cage, NUEVOS Campeones Mundiales de Parejas AEW

Esta noche, en la primera lucha del PPV AEW Double or Nothing 2026, vimos cómo Adam Copeland y Christian Cage se convirtieron en los NUEVOS Campeones Mundiales de Parejas AEW al vencer a Dax Harwood y Cash Wheeler de FTR, en un I Quit Match.

► Así fue la gran victoria de Adam Cope land y Christian Cage en AEW Double or Nothing 2026

Christian Cage hizo una garra con su mano y se la puso en la mano y le apretó la zona íntima a Wheeler, hasta que Harwood llegó y le dio varios silletazos.

Más adelante, Harwood y Wheeler atacaron a Adam Copeland con tremendo martinete sobre la mesa de comentaristas en ringside.

Y siguieron dominando a sus retadores. El réferi puso el micrófono a Cage, pero este no se rindió... Harwood le dio silletazos al brazo a Cage, quien tenía su brazo sobre un bloque de cemento, pero tampoco se rindió.

Los fans insultaron a FTR. Cage cogió vida de nuevo y atacó a Wheeler con un buen Killswitch, mientras Cope todavía no se recuperaba y Big Stokely Hathaway quitaba ulas cuerdas de uno de los esquineros.

Harwood iba a darle con el tensor en la cara a Cage, pero este le dio tremenda spear… luego, ahorcó a Dax con las cuerdas y este se negó a rendirse; además, fue salvado por Wheeler, quien con un alambre de púas ahorcó a Cage, aunque no sirvió para que se rindiera.

Copeland regresó con un segundo aire, atacando con fuertes silletazos a los FTR.

Wheeler hizo creer a Cope que se iban a rendir, pero Stokely lo atacó a traición con un golpe bajo con su reloj de oro y luego, le hicieron a Cope el Shatter Machine.

Sin embargo, de la nada, Beth Copeland, antes Beth Phoenix en WWE, esposa de Adam Copeland, llegó para atacar a Stokely.

Harwood la arrojó duro de cara contra las escaleras metálicas y le metió gasolina a una mesa, para luego prenderla en fuego.

Sin embargo, de la nada, Harwood salió corriendo con una spear, pero Beth se apartó a último momento y Stokely fue quien terminó recibiendo la lanza y ambos se quemaron con la mesa en llamas.

«¡Si quieres ver a tus hijas mañana, di Me Rindo!«, le dijo Harwood a Copeland antes de darle un silletazo a la cabeza reforzado con una silla, pero Beth le dio a Harwood un golpe bajo, Cage atacó a Harwood y Copeland lo remató con un martinete.

Harwood recibió un scorpion deathlock de Cage y un crossface de Copeland, pero se negó a rendirse.

Beth Copeland sacó a Spike, el bate lleno de alambre de púas, se lo puso en la frente a Dax Harwood y lo hizo rendir. Así, Adam Copeland y Christian Cage ganaron la lucha y se convirtieron en los NUEVOS Campeones Mundiales de Parejas AEW.