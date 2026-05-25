Double or Nothing: Konosuke Takeshita venció a Kazuchika Okada y es el NUEVO Campeón Internacional AEW

Esta noche, en la segunda lucha del PPV AEW Double or Nothing 2026, la quinta si contamos las del Buy In o Pre Show, vimos cómo Konosuke Takeshita venció a Kazuchika Okada, enemigos pero compañeros de The Don Callis Family, para quitarle el Campeonato Internacional AEW.

► Así fue como Konosuke Takeshita se coronó Campeón Internacional AEW por segunda ocasión

Okada atacó brutalmente contra la ceja del esquinero a Takeshita y luego le hizo tremendo DDT sobre el duro suelo de ringside. Don Callis se mostró preocupado por la salud de ambos.

De hecho, Don Callis salió a correr para evitar que Okada le hiciera un martinete a Kazuchika contra el suelo de ringside y le pidió que se metiera al ring.

Sin embargo, Takeshita sí sorprendió a Okada con un tremendo brainbuster sobre el suelo de ringside, causando una discusión con Don Callis, quien lo señaló y lo gritó.

Takeshita le dio patadota en la cara a Okada en el esquinero; luego, le hizo súperplex y un súplex alemán para una cuenta en dos segundos.

Okada luego le hizo tremendo martinete a Takeshita en el centro del ring; ya Don Callis ni intentó intervenir.

Luego, hubo un buen intercambio de golpes de antebrazo de derecha a la cara, subió la intensidad y los fans se emocionaron. Okada resultó sacando ventaja, mostró los dedos medios a los fans y a su rival.

Okada dio varios antebrazos más, pero Takeshita era como una muralla y ni se movió. Luego, Okada resistió otros codazos a la cara, pero Takeshita lo sorprendió con un Blue Thunder Bomb.

Sin embargo, Okada reaccionó con tremendo azotón de espaldas contra la lona; pese a esto, Takeshita evitó el Rainmaker y con una rodada a espaldas estuvo muy cerca de ganar la lucha.

Okada bloqueó un rodillazo de Takeshita, luego le dio tremendo lazo al cuello. Okada luego con patadas voladoras castigó a su retador, pero...

¡Konosuke Takeshita le robó el Rainkamer a Okada y lo atacó con este! Okada le dio patadas voladoras, pero Konosuke con un rodillazo volador casi se lleva la lucha.

El final llegó poco después, cuando Konosuke Takeshita luego atacó a Kazuchika Okada con tremendo azotón de espaldas contra la lona, su remate final, el Raging Fire, para obtener la victoria. Konosuke Takeshita es ahora dos veces Campeón Internacional AEW.

Tras la lucha, en medio de la celebración de los miembros de The Don Callis Family, apareció el ex Campeón TNT, Kyle Fletcher.

Y aunque careó con Takeshita y luego con Okada, le dio un fuerte abrazo a Konosuke Takeshita y no quedó claro qué pasará con su futuro… ¿Volverá o no a la Don Callis Family?

Bueno, la respuesta fue rápida: ¡Le levantó la mano a Takeshita tras felicitarlo y lo atacó para dejarlo tendido en la lona! Luego, Fletcher remató a Takeshita con tremendo brainbuster, para felicidad de Don Callis y sus muchachos.

Okada tomó el Campeonato Internacional AEW y se lo dio a Kyle Fletcher, quien lo miró y dio la orden a Mark Davis y Rocky Romero de levantar a Takeshita… ¡Para darle tremendo golpe con el cinturón en la cabeza!