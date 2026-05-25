AEW Double or Nothing: Athena derrota a Mina Shirakawa y avanza en el torneo Owen Hart

Athena volvió a demostrar por qué es una de las luchadoras más dominantes de AEW y ROH luego de derrotar a Mina Shirakawa en los cuartos de final del torneo femenil Owen Hart Foundation.

La Campeona Mundial Femenil ROH tuvo que exigirse al máximo ante una rival que estuvo cerca de sorprenderla en varias ocasiones y que castigó constantemente una de sus piernas durante gran parte del combate.

► Mina Shirakawa complicó a Athena en el torneo Owen Hart

La lucha comenzó con un intercambio de llaves y forcejeos hasta que Athena tomó ventaja al enviar a Mina contra las escaleras metálicas y posteriormente contra la barricada LED. Sin embargo, Shirakawa reaccionó enfocando su ofensiva en la pierna de la campeona.

Mina castigó repetidamente la extremidad con pisotones y llaves de rendición, provocando que Athena comenzara a resentir el daño. Incluso logró derribarla con una spinning kick y posteriormente conectó un tornado DDT seguido de un vuelo hacia ringside.

Shirakawa mantuvo el dominio por varios minutos y estuvo cerca de llevarse la victoria luego de aplicar una Figura Cuatro que obligó a Athena a arrastrarse hasta las cuerdas para romper el castigo.

► Momentos claves

Cuando parecía que Mina tenía el control, Athena encontró espacio para reaccionar con un brutal curb stomp. Aun así, Shirakawa resistió y respondió con un nuevo DDT y varias coberturas que pusieron en aprietos a la campeona.

La recta final fue un intenso intercambio de golpes y castigos hasta que Athena evitó el Glamorous Driver y sorprendió a Mina con un martinete. Con Shirakawa completamente vulnerable, la campeona subió al esquinero para conectar su definitivo O Face.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Athena avanzó oficialmente a la siguiente ronda del torneo Owen Hart Foundation, donde buscará seguir consolidándose como una de las principales favoritas para quedarse con el certamen. Mientras tanto, Mina Shirakawa dejó una gran impresión pese a la derrota y demostró que puede competir al más alto nivel dentro de AEW.