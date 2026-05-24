AEW: «Big Boom!» AJ, QT Marshall, Orange Cassidy, Mark Briscoe y Roderick Strong vencieron a Shane Taylor Promotions

Esta noche, en la tercera lucha del Buy In o Pre Show del PPV AEW Double or Nothing 2026, vimos una muy buena lucha de cinco contra cinco, en donde el equipo de Boom & Doom («Big Boom!» AJ y QT Marshall), acompañados de Orange Cassidy, Mark Briscoe y Roderick Strong de The Conglomeration y con Big Justice como sécond,vencieron a Shane Taylor, Anthony Ogogo, Capt. Shawn Dean, Carlie Bravo y Lee Moriarty de Shane Taylors Promotions, que a su vez tenían a la chica Christyan XO como sécond.

► Así fue la victoria de Boom & Doom y The Conglomeration en AEW Double or Nothing 2026

«Big Boom!» AJ comenzó atacando rápidamente a Carlie Bravo con varios golpes en el esquinero. Roderick Strong y Mark Briscoe ingresaron después para continuar el castigo, aunque Orange Cassidy recibió el relevo.

Capt. Shawn Dean entró y junto a Bravo y Shane Taylor castigó a Cassidy en la esquina antes de rematarlo con un Bronco Buster. Anthony Ogogo apenas ingresó para darle el relevo inmediatamente a Shane Taylor.

Taylor intentó aplastar a Cassidy en el esquinero, pero Cassidy esquivó el ataque y derribó a Ogogo con patadas voladoras. Lee Moriarty recibió el relevo, aunque Cassidy lo sorprendió con un Stun Dog Millionaire. Bravo volvió a entrar e intentó ganar con un paquetito, pero Cassidy escapó y le dio el relevo a AJ.

AJ comenzó a repartir golpes sobre Taylor, aunque Taylor lo lanzó contra el esquinero e intentó aplastarlo. AJ esquivó el ataque, hizo que Taylor se estrellara contra la esquina y luego lo mandó hacia ringside antes de derribar a Bravo con un rompe espinas dorsal.

AJ subió a la tercera cuerda, pero Christyan lo hizo tropezar. Cameron y The Rizzler encararon a Christyan en ringside y Cameron comenzó a golpearla antes de celebrar con The Rizzler.

Strong utilizó a Cassidy para atacar a Taylor y Moriarty. Luego castigó a Moriarty con una quebradora de espaldas con las rodillas y conectó un rodillazo sobre Taylor. Briscoe colocó una silla dentro del ring y la usó como impulso para lanzarse por encima de la tercera cuerda sobre Shane Taylor Promotions en ringside.

Big Justice y The Rizzler lanzaron agua de coco Vita Coco sobre Shane Taylor Promotions en el esquinero. Finalmente, The Conglomeration y AJ remataron a Bravo y Taylor con un cuádruple powerbomb, antes de que AJ cubriera a Bravo para conseguir la victoria.

Después de la lucha, Shane Taylor Promotions rodeó el ring para atacar a The Conglomeration, QT Marshall, Big Boom! AJ, Big Justice y The Rizzler. La música de Eddie Kingston sonó y apareció armado con un palo de kendo junto a Ortiz y Mance Warner para hacer retroceder a Shane Taylor Promotions.