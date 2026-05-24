Los Death Riders derrotan a The Opps en el Buy In de Double or Nothing

En la segunda lucha del Buy In de Double or Nothing, los Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) enfrentaron a The Opps (Anthony Bowens, Hook y Katsuyori Shibata).

► Momentos clave

The Opps están buscando volver a lograr la relevancia en una AEW llena de facciones, y qué mejor enfrentar a los Death Riders. Hook capitaneó a los Opps, quienes se ven muy balanceados con la inclusión de Anthony Bowens.

Katsuyori Shibata y Claudio Castagnoli se dieron una tanda de codazos a la cabeza al estilo Don Frye y Takayama. Shibata sacó la mejor parte, y poco después le impactó patadas en una esquina, seguidas de un elegante súplex.

Hook entró al relevo, pero no pudo aplicarle súplex al suizo, quien lo mandó volando a la esquina. Entró Daniel García, y de inmediato le conectó una serie de golpes a Hook. Éste se pudo liberar con un tope supersónico, dándole después el relevo a Shibata.

Shibata y García intercambiaron machetazos al pecho. El japonés bloqueó un lariat con un STO.

Entró Hook, y en una esquina le estuvieron conectando lariats por turnos. Hook aplicó Exploder a Yuta y le dio el relevo a Bowens. García recibió un FameAsser. Yuta un rompecuellos. Castagnoli una palanca al brazo.

Finalmente, Bowens fue detenido por Yuta y García. Castagnoli se le lanzó con Uppercut Europeo, con el cual consiguió la cuenta de tres.