Ludwig Kaiser (El Grande Americano) fue autorizado a viajar fuera de Estados Unidos pese a arresto

Ludwig Kaiser podracontinuar viajando internacionalmente y cumplir con sus compromisos luchísticos pese a la situación legal que enfrenta actualmente en Florida.

El luchador alemán, cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue arrestado el pasado 20 de mayo tras ser acusado de agresión por un incidente ocurrido el 23 de abril en Orlando.

► Ludwig Kaiser pidió permiso para seguir trabajando

Este jueves por la mañana se presentó oficialmente una moción solicitando autorización para que el luchador pueda salir del estado de Florida y viajar internacionalmente debido a las exigencias de su trabajo.

De acuerdo con los registros judiciales, la fiscalía no presentó oposición a la solicitud.

“Desde la presentación inicial de la Solicitud de Viaje, el abogado abajo firmante se comunicó con la Fiscal Auxiliar del Estado, Shaylynne Kotch, quien no manifestó objeción alguna a dicha solicitud”, señala el documento legal.

La situación permitiría a Kaiser mantener sus próximas apariciones programadas, incluyendo eventos relacionados con WWE y AAA.

► El combate máscara vs. máscara sigue programado

Inicialmente, como el Grande Americano estaba anunciado para participar en un evento en México este jueves, aunque dicha aparición fue reprogramada para el 22 de mayo, fecha en la que se realizará una serenata en su apoyo.

Además, su lucha máscara contra máscara frente a El Grande Americano Original continúa pactada para el próximo 30 de mayo en México.

Hasta ahora, todo apunta a que el alemán podrá asistir sin problemas mientras el proceso legal sigue su curso.

► Las versiones sobre el incidente siguen siendo confusas

Según reportes judiciales, el incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde del pasado 23 de abril en el complejo de apartamentos Paramount on Lake Eola, en Orlando.

La presunta víctima, identificada como Richard Reap, aseguró que coincidió con Barthel y una mujer dentro de un elevador.

El reporte señala que la pareja comenzó a besarse de forma “agresiva e incontrolable” y que, al salir del elevador, Reap les pidió que tuvieran modales.

Posteriormente, según la denuncia, Kaiser lo habría golpeado varias veces y empujado al suelo.

Las autoridades aseguraron haber encontrado lesiones visibles en la cabeza de la presunta víctima, además de revisar cámaras de seguridad donde supuestamente se observan los golpes.

Sin embargo, también circula otra versión extraoficial que señala que el hombre habría insultado a Andrea Bazarte, pareja del luchador, provocando la reacción de Barthel.

Hasta el momento, Ludwig Kaiser no ha emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido y parece mantenerse enfocado en sus próximos compromisos profesionales.