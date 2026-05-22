Serenata para El Grande Americano: Esta noche en el Domo Kings League

Aunque el día de ayer estaba programada una Serenata para El Grande Americano, la cual se canceló tras conocerse el arresto de Ludwig Kaiser el pasado 20 de mayo, finalmente, sí se realizará este evento.

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Y es que, hace unos momentos, a través de su cuenta oficial de Instagram, AAA confirmó que el evento, en conjunto con la Kings League, sí se llevará a cabo.

Será esta noche de viernes 22 de mayo de 2026, a las 7:00 PM, desde el Domo de la Kings League en la Ciudad de México.

Esto nos confirma que el abogado de Kaiser ha logrado que el juez le diera permiso para viajar a México a desarrollar su trabajo como luchador, así como para viajar a otras ciudades de Estados Unidos a trabajar con WWE.

Y, al menos, por ahora, no hay riesgo de que se cancele su esperada lucha de Máscara contra Máscara ante El Grande Americano Original este sábado 30 de mayo en el evento premium WWE AAA Noche de Los Grandes 2026, a realizarse desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.