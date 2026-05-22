Asuka niega rumores sobre su «semi-retiro»

Tras lo ocurrido en Backlash, han surgido versiones encontradas en torno a Asuka, pues hay quienes aseguran que se ha semirretirado de WWE, mientras que hay otros que dicen que solo se toma un descanso prolongado por razones personales. En todo caso, muchas Superestrellas se han pronunciado en sus redes sociales, homenajeando a la estrella japonesa de 44 años, quien se reconcilió con Iyo Sky justo después de su combate, y en el RAW del siguiente lunes, se volvieron a encontrar y la «Emperatriz del Mañana» se despidió, desatándose las especulaciones.

► Asuka se toma un tiempo fuera de WWE

Ahora, la propia Asuka ha roto su silencio sobre su ausencia reciente en un nuevo video subido a su canal de YouTube, y si bien confirmó su salida por motivos personales, también dejó muy claro que aún no ha terminado y que sigue bajo contrato con WWE.

“Sé que hay muchísimos rumores circulando. La gente pregunta: ‘¿Volveremos a ver a Asuka luchar alguna vez?’, ‘¿Regresará a Japón?’, ‘¿Dejará la WWE?’”.

“La verdad es que fue un asunto personal. Me puse en contacto con la WWE y lo hablamos. Pero que quede claro: como todos saben por mis combates, todavía puedo darlo todo. ¡Sigo en la cima!”.

“Llevo más de 10 años en la WWE. Casi se había convertido en algo natural. Pero recuerden… nada dura para siempre. Todo es finito.”

“Pero no lo olviden: sigo oficialmente con la WWE. ¡Así que existe la posibilidad de que aparezca de repente frente a ustedes cuando menos se lo esperen! Porque soy una verdadera pionera, ¡nunca habrá otra Asuka!”

En este punto, el futuro de Asuka aún parece incierto, pero una cosa está clara, y es que la ex Campeona no parece que vaya a retirarse, y simplemente se ha tomado un tiempo fuera para arreglar sus asuntos, así que esperamos verla de regreso muy pronto.