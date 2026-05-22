CMLL: Definida la fecha del 93 Aniversario

A través de una conferencia de prensa, el Consejo Mundial de Lucha Libre reveló la fecha en que celebrará su magna función del 93 Aniversario.

Definida la fecha de la gran fiesta del CMLL

Será el viernes 18 de septiembre cuando la monumental Arena México se engalane con este gran evento.

Hasta el momento no se ha anunciado ninguna lucha, pero conforme se acerque la fecha, se irán definiendo los encuentros. Tradicionalmente es un duelo de apuestas (máscaras o cabelleras encuentros juego) el que se dirime en la estelar. Completan la cartelera luchas de campeonato o duelos especiales.

Se espera que el 93 Aniversario se engalane con la presencia de invitados internacionales, de las empresas socias del CMLL, como son AEW, NJPW, Stardom, MLW, entre otras, con las que se han fortalecido las relaciones de intercambio, por lo que no es descabellado esperar su asistencia a la gran fiesta.

Estaremos al pendiente de las rivalidades que se vayan desarrollando en estos meses.

También en la conferencia se dio información sobre algunos proyectos que se realizarán en el verano, coincidiendo con el desarrollo del Mundial de Futbol, lo que abre la puerta para que la lucha libre mexicana se muestre al mundo.

Entre los proyectos que se mencionaron se cuentan:

* Luchas gratuitas en Parque Aztlán del 11 de junio al 19 de julio como parte de las actividades mundialistas.

* Evento especial en Campo Marte con experiencias de comida, música y lucha libre (fecha por definir).

* Funciones de lucha libre los miércoles durante el verano.

* Función del 93 Aniversario del CMLL el viernes 18 de septiembre.

* Fantasticamanía el 19 de junio, evento conjunto entre el CMLL y NJPW.

* “Mitos en el Ring”, espectáculo inspirado en culturas purépechas, mayas y mexicas, comenzará el jueves 11 de junio y se realizará todos los jueves a las 20:00 horas, excepto el 18 de junio, cuando se moverá al sábado 20 debido a un partido de México. Los boletos tendrán precios entre 250 y 700 pesos.