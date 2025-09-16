CMLL Arena México 12 de septiembre de 2025 | 92 Aniversario CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) celebrará su 92 Aniversario este viernes 19 de septiembre de 2025 en la Arena México, con una cartelera histórica marcada por luchas de apuestas y campeonatos en disputa.

Este evento, que conmemora la fundación de la empresa por Salvador Lutteroth, promete una noche inolvidable para los aficionados.

La función estelar será un mano a mano internacional donde Místico pondrá en juego su icónica máscara ante el astro de AEW MJF, en un duelo cargado de rivalidad y provocaciones previas.

Además, se destaca un combate de cabellera contra cabellera entre las leyendas El Felino y Rey Bucanero. Así como el triangular de parejas con relevos suicidas, donde caerá con una máscara o cabellera.

Cartelera del 92 del Aniversario del CMLL

¿Dónde ver el 92 Aniversario del CMLL?

  • Arena México
  • Viernes 19 de Septiembre de 2025
  • Hora 8:30 p.m.
  • Boletos en taquillas de la Arena México (agotados)
  • La transmisión en vivo estará disponible en el canal de YouTube del CMLL con la membresía Fan Leyenda ($699 pesos/mes) o en TrillerTV PPV ($19.99, en inglés y español)
