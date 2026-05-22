Falleció Kyle Busch, ex Campeón WWE 24/7 y piloto NASCAR

El mundo del automovilismo en Estados Unidos está de luto. Así como está de luto la lucha libre, en especial WWE, pues uno de sus fans, Kyle Busch, experimentado piloto estadounidense de la NASCAR, falleció a los 41 años de edad.

► Kyle Busch, piloto de la NASCAR, estuvo en WWE y hasta fue Campeón 24/7 WWE

Kyle Busch nació en Las Vegas – Nevada, Paradise, y desde muy pequeño fue aficionado a los autos, como su padre y su hermano. De hecho, compitió en la NASCAR con tan solo 16 años, en 2001, realizando su debut en el circuito Indianápolis Raceway Park.

Su hermano, Kurt Busch, ganó la Copa NASCAR 2004, mientras que Kyle logró ser subcampeón de la Copa NASCAR 2017 y campeón de la Copa NASCAR en 2015, 2018 y dos veces en 2019, así como Campeón NASCAR Xfinity Series 2009, entre otros logros que hacen que muchos lo consideren una leyenda de la NASCAR, pues incluso, en 2016 y 2019, los ESPY lo premiaron como el mejor conductor a nivel mundial.

Kyle Busch era gran fanático de WWE, y gracias a las alianzas con la NASCAR, hizo dos apariciones especiales. La primera, el 26 de octubre de 2009, como anfitrión especial de Raw.

Y la segunda, el 2 de diciembre de 2019, apareció como invitado especial en Raw y le quitó el Campeonato 24/7 WWE a R-Truth, convirtiéndose en el primer piloto de automovilismo en ganar el título:

Michael Waltrip, otro piloto NASCAR, fue quien actuó como réferi especial invitado. Sin embargo, a los pocos minutos, R-Truth le hizo un toque de espaldas y la cuenta de tres a Busch para destronarlo:

En horas de la mañana, su familia había anunciado que Kyle Busch estaba padeciendo y combatiendo una grave enfermedad, aunque no dieron detalles. Descanse en paz.