Arresto de Ludwig Kaiser (El Grande Americano): Nueva versión involucra a Andrea Bazarte

Aunque en la mañana de hoy se conocieron más detalles del hecho que llevó al arresto de la Superestrella WWE, Ludwig Kaiser, quien actualmente lucha enmascarado como El Grande Americano en Raw y AAA en México, ahora se ha conocido una nueva versión sobre lo ocurrido.

► Surge nueva versión en torno al arresto de El Grande Americano ( Ludwig Kaiser ), Superestrella WWE

La información proviene de Raj Giri, quien la publicó a través de su cuenta de X, antes Twitter. Raj Giri fue hasta hace unos años el dueño de Wrestling Inc., un reconocido portal de noticias de lucha libre de Estados Unidos. Esto fue lo que reportó con respecto a lo que habría llevado al arresto de Ludwig Kaiser:

This is what I heard regarding the Ludwig Kaiser situation. He was in the apartment elevator with Andrea Bazarte and they were being affectionate, but nothing crazy or out of the ordinary. Reap allegedly didn’t say anything in the elevator but once he got out on the 12th floor,… pic.twitter.com/HcsNc4onUj — Raj Giri (@TheRajGiri) May 21, 2026

“Esto es lo que escuché sobre la situación de Ludwig Kaiser. Él estaba en el ascensor del apartamento con Andrea Bazarte y estaban siendo cariñosos, pero nada loco ni fuera de lo normal.

“Supuestamente Richard Reap no dijo nada dentro del ascensor, pero una vez salió en el piso 12, supuestamente le dijo algo a Kaiser, así como: ‘Más te vale mostrar algo de respeto antes de que llame a ICE y se lleven a esa perra’.

“Kaiser salió del ascensor y tuvieron un pequeño altercado, pero aparentemente no se lanzaron golpes”.

De momento, ni Ludwig, ni Andrea, ni WWE se han pronunciado al respecto. Lo único que se sabe es que la Kings League y AAA cancelaron el evento denominado Serenata para El Grande Americano de esta noche.

Lo anterior dado que el luchador alemán, por medio de su abogado, está intentando lograr obtener el permiso del juez para poder viajar a trabajar dentro de los Estados Unidos con la marca Raw y en México con AAA, en donde este sábado 30 de mayo en el evento premium AAA Noche de Los Grandes 2026, a realizarse desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, tiene El Grande Americano programada una gran lucha de Máscara contra Máscara ante El Grande Americano Original.