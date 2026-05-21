Ludwig Kaiser, reconocido talento de WWE, fue arrestado en el estado de Florida, de acuerdo con reportes iniciales que comenzaron a circular este miércoles 20 de mayo.

Hasta el momento no se han revelado oficialmente los cargos que enfrenta ni las circunstancias exactas que rodearon el arresto del luchador alemán. Sin embargo, Sean Ross Sap de Fighful informó que la detención fue por golpear a un hombre durante una riña.

Al momento, ni el luchador, ni WWE han dado alguna declaración sobre este incidente.

The arrest is accurate. We’re told the battery charge was against a male after an altercation. Not a domestic situation as some are speculating https://t.co/65sZ9UnPdL — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 21, 2026

► Ludwig Kaiser vive uno de los momentos más activos de su carrera

El gladiador de 35 años, cuyo nombre real es Marcel Barthel, reside actualmente en la zona de Orlando, Florida, donde WWE tiene gran parte de sus operaciones.

Nacido en Pinneberg, Alemania, Kaiser es hijo del legendario luchador europeo Axel Dieter y comenzó su carrera bajo el nombre de Axel Dieter Jr. en la escena independiente alemana.

Durante esa etapa destacó especialmente en wXw, donde conquistó múltiples campeonatos y se consolidó como uno de los talentos europeos más importantes de su generación.

► WWE lo convirtió en pieza importante de Imperium

Kaiser firmó con WWE en 2017 para integrarse a NXT, donde formó parte de Imperium junto a Gunther y Giovanni Vinci.

Posteriormente debutó en el roster principal como acompañante de Gunther antes de comenzar a destacar individualmente gracias a su estilo técnico y personalidad heel. En los últimos años participó en rivalidades con nombres como Sheamus, Rey Mysterio y Chad Gable.

Posteriormente dio el salto a un nuevo personaje, el cual le cabiaría la vida.

► El cambio de Kaiser y El Grande Americano

Más recientemente, el alemán también ganó notoriedad enn WWE y AAA, participando bajo la máscara como una de las encarnaciones de Grande Americano.

Dentro de esa historia, actualmente lidera el grupo conocido como Los Americanos y es uno de los luchadores más queridos en la Tres Veces Estelar, recibiendo el cariño de los aficionados mexicanos.

Incluso está en el momento cumbre de su carrera, pue sel 30 de mayo enfrentará al Grande Americano Original en una lucha de máscara contra máscara, donde de perder dejaría el personaje que lo ha puesto en el lugar más importante de toda su carrera.