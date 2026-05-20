Marie Malenko, hija de Dean Malenko, firma contrato con WWE

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que WWE ha firmado oficialmente a Marie Malenko, la hija del recordado luchador Dean Malenko, quien, curiosamente, trabaja actualmente como instructor de jóvenes talentos y agente productor de luchas senior en AEW, empresa a la que se unió en 2019, tras renunciar a WWE, empresa en la que trabajó durante 18 años.

► Marie Malenko, la hija de Dean Malenko , y 3 más firman contrato oficialmente con WWE

Lo cual es curioso, y es algo similar a lo que ocurre con Fit Finlay, cuyo hijo más talentoso, David Finlay, decidió firmar con AEW tras dejar NJPW, pese a que su papá trabaja como agente tras bambalinas en NXT y su hermano lucha en NXT como Uriah Connors.

El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de WWE NXT en X, antes Twitter, en donde se anunció así:

“¡Presentamos a la nueva clase de novatos en el WWE Performance Center! 🔥

“Mason Rook

“Lacey Simon

“Nicole Martínez

“Marcus Brown”.

En realidad, Mason Rook no es ningún novato. Es el nuevo nombre de Will Kroos, luchador profesional inglés de 29 años de edad y de gran trayectoria en el circuito independiente del Reino Unido, así como en grandes empresas de Europa como RevPro y PROGRESS Wrestling. Incluso, de 2024 a 2026 tuvo paso por Pro Wrestling NOAH.

Rook debutó atacando con tremendo moonsault al Campeón NXT, Tony D’Angelo, el pasado 28 de abril de 2026, por lo que generó un gran caos dado su gran tamaño y peso y el que se mueva tan fluidamente como un luchador aéreo; hasta John Cena lo alabó y le permitió usar como remate final el Attitude Adjustment.

Por su parte, Nicole Martínez es el nuevo nombre de la luchadora de República Dominicana conocida como Nikki Blackheart, cuya firma ya la reportamos anteriormente aquí en SÚPER LUCHAS.

Marie Malenko, quien a inicios de este año estuvo en Japón instruyéndose y hasta luchó para Pro Wrestling NOAH y Marigold, será conocida ahora como Lacey Simon. Estuvo en un tryout con WWE en febrero.

Y Marcus Brown es un influencer fitness de Inglaterra, nunca ha luchado, pero tiene más de 300 mil seguidores en Instagram.