AEW Dynamite: Divine Dominion pasa por encima de Kayla López y Elle Valentine

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AEW Dynamite 20 de mayo 2026.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Megan Bayne y Lena Kross, las Divine Dominion, enfrentaron a Kayla López y Elle Valentine. Si éstas lograban durar al menos cinco minutos en la lucha, ganarían una oportunidad titular. No lo lograron.

► Momentos clave

Megan Bayne Lena Kross durante AEW Dynamite
Megan Bayne Lena Kross en AEW Dynamite del 20 de mayo de 2026

Bayne arrinconó rápidamente a López y comenzó a castigarla con varios golpes de hombro contra el esquinero. Valentine también aprovechó para atacarla por la espalda, pero fue en vano. Bayne lanzó a López de cara contra el tensor y luego la derribó con un lazo al cuello.

Kross recibió el relevo y comenzó a golpear repetidamente a López en la cabeza. Después la aplastó en el esquinero, conectó varios codazos y la derribó con una corbata. Kross lanzó a López nuevamente contra la esquina y Bayne volvió a entrar en acción. Kross sorprendió a López con un rodillazo y luego tanto Bayne como Kross comenzaron a castigarla juntas.

Bayne conectó un súplex y posteriormente Kross recibió el relevo para que ambas aplicaran súplexes de bandera al mismo tiempo. El final de la lucha llegó faltando 2 minutos y 10 segundos, cuando Bayne y Kross atacaron a López con un doble chokeslam para ganar por cuenta de tres.

Dominio absoluto de Divine Dominion, que no necesitaron ni la mitad del tiempo para deshacerse de sus oponentes.

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