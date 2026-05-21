AEW Dynamite: Rush destruye a TJ Crawford en una paliza exprés

En un combate que duró apenas unos segundos, Rush no tuvo piedad con TJ Crawford después de que este último le faltara el respeto.

► Momentos clave

El rival de Rush le dio la mano, pero se rio a la cámara, lo que enojó profundamente al mexicano. Rush respondió de inmediato con varias patadas y puñetazos para llevar a su rival rápidamente al esquinero, donde le pisoteó la cara y el pecho en repetidas ocasiones.

Sin darle tiempo a reaccionar, Rush lo acabó con su Bull’s Horns para ganar por cuenta de tres en cuestión de segundos. Una paliza exprés que demuestra el poderío del luchador mexicano cuando se lo proponen.

► ¿Y ahora qué?

AEW sigue promocionando con todo a Rush, pues además de estas luchas que lo hacen ver como monstruo, han mostrado videos donde infatizan su historia en el CMLL y en la original ROH. ¿Qué tendrán planeado para él?