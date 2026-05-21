AEW Dynamite: Will Ospreay derrotó a Katsuyori Shibata

En una lucha llena de violencia, movimientos de alto impacto e intervenciones externas, Will Ospreay logró imponerse a Katsuyori Shibata tras conectar su letal Hidden Blade.

► Momentos clave

La lucha empezó con Ospreay insultando a Shibata, quien respondió con patadas y puñetazos. Luego, Shibata le aplicó un súplex contra la ceja del ring y otro súplex contra el suelo de ringside. Ya en el esquinero, Shibata le dio varios derechazos y rodillazos a Ospreay, pero este reaccionó con una patada en la cara y luego le cayó encima con una plancha cruzada.

Shibata tomó una silla y sentó allí a Ospreay, pero mejor lo metió al ring, donde le dio codazos a la nuca. Con una silla eléctrica, Ospreay castigó a Shibata y luego le cayó encima con un lariat, para hacerle un torniquete y jalarle el brazo contra su clavícula, lastimándolo. Shibata evitó un powerbomb y le aplicó una guillotina a la cabeza a Ospreay, una buena movida que hizo que Ospreay empezara a desvanecerse, pero pudo llegar a las sogas. Sin embargo, Shibata le cayó encima con patadas voladoras y un tremendo súplex para una cuenta en dos.

Ospreay respondió con un Falcon Arrow que le dio otra cuenta en dos, seguido de un Phenomenal Forearm. Fue entonces cuando Anthony Bowens apareció de la nada para distraer a Ospreay. Aprovechando la distracción, Shibata conectó el Hidden Blade en la cara de Ospreay, robándole su propio movimiento final y estuvo muy cerca de ganar. En ese momento, Marina Shafir y el resto de los Death Riders llegaron para hacer correr a Anthony Bowens hacia la rampa de entrada.

Con el ring despejado, Ospreay atacó con el Styles Clash a Shibata y luego le conectó un tremendo Hidden Blade en la nuca para ganar la lucha por cuenta de tres.