Nikki Blackheart firma con WWE por 3 años y será Martínez

Hay una nueva luchadora en WWE y también otros tres luchadores más. Se trata de Nikki Blackheart, una luchadora proveniente de República Dominicana.

► Nikki Blackheart, de República Dominicana a WWE

Nacida en Puerto Plata, República Dominicana, un 28 de febrero de 1997, Blackheart, de 29 años de edad, debutó profesionalmente en Coastal Championship Wrestling, una empresa de Coral Springs, Florida, que realiza eventos en varios lugares del estado de la Florida.

Nikki Blackheart ha luchado incluso en eventos coproducidos por AAA y pequeñas promociones independientes en los Estados Unidos. Tiene tan solo 43 luchas profesionales, contando la de anoche.

Y es que anoche 19 de mayo de 2026, Nikki Blackheart debutó como Martínez, en una lucha no televisada previa a NXT, en donde venció a Skylar Raye.

Bryan Álvarez del Wrestling Observer Live confirmó a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que Martínez ha firmado un contrato por 3 años con WWE. Estas fueron sus palabras:

«Actualización sobre Nikki Blackheart y WWE: Ella ya no es una luchadora independiente. Es una ex porrista de los Florida Panthers de la NHL que entrenó bajo Gangrel. Justo después de WrestleMania 41 en 2025, terminó entrando FUERTEMENTE en el radar de WWE, al punto de estar entre las cinco principales prospectos.

«Recibió grandes elogios de Bayley, así que prácticamente tenía asegurada una prueba con WWE. Eso fue el pasado febrero. Muy recientemente se mudó a Orlando y es una de las pocas personas que todavía no han sido anunciadas oficialmente por WWE, pero todos ya están oficialmente en Orlando y bajo los típicos contratos iniciales del Performance Center/NXT, que normalmente son de alrededor de tres años.

«También hay otros tres nombres además de Nikki que ya firmaron, pero que WWE todavía no ha anunciado oficialmente».