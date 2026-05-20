Charlotte Flair: «Cambiaría todo en mi rivalidad con Becky Lynch»

El canal A&E, como parte de su alianza con WWE, sacará muy pronto un nuevo especial de WWE Rivals, en donde se enfocarán en la gran rivalidad entre Charlotte Flair y Becky Lynch, que cambió la historia de WWE, especialmente, de la división femenil de WWE.

En SummerSlam 2018, Becky Lynch dejó su personaje de Lass Kicker para convertirse en una temida villana, con el apodo de The Man. Todo después de que Lynch, enloquecida porque Charlotte Flair había vencido a Carmella en una triple amenaza en SummerSlam, atacó brutalmente a su amiga.

► Charlotte Flair habla de su icónica e histórica rivalidad con Becky Lynch

Luego, Lynch aumentó mucho más su aura cuando en noviembre de ese año, recibió un tremendo puñetazo de Nia Jax que le rompió la nariz, y se mostró como si nada hubiera pasado, sangrando en cámara y creando una gran escena visual.

Para promocionar WWE Rivals, Charlotte fue entrevistada por Inside The Ring de TMZ y allí reveló que cambiaría todo acerca de su rivalidad, en especial que la hubiera disfrutado más y no se hubiera preocupado al extremo por las críticas y abucheos de los fans, pues no entendió que lo importante no era que reaccionaran bien hacia ella, dado que era la técnica y los fans la abucheaban, sino que reaccionaran y les importara la rivalidad.

Estas fueron sus interesantes palabras, en donde, además, admite que pasó de ser amiga a enemiga en la vida real de Becky, pero todo esto les hizo crecer a ambas, incluso aunque en 2021 siguieron siendo enemigas y tuvieron un fuerte momento en un segmento en SmackDown.

La rivalidad fue intensa y evolucionó rápidamente, con una gran guerra entre Becky y Charlotte que las elevó a la cima de la montaña. De hecho, fue tanto el impulso que Vince McMahon decidió añadir a la mezcla a otra mujer que estaba muy arriba en el gusto de los fans, como lo fue Ronda Rousey.

Finalmente, Lynch venció a Charlotte, entonces Campeona SmackDown, y a Rousey, entonces Campeona Raw, y se quedó con los dos títulos. Fue una gran lucha, aunque tuvo un polémico final, en donde Ronda Rousey falló en su ejecución del final y levantó los hombros de la lona, mientras el réferi hacía la cuenta de tres.

“Probablemente fue uno de los momentos más importantes de su carrera, pero también fue uno de los mayores aprendizajes de mi carrera.

“Habría cambiado todo de mi rivalidad con Becky Lynch. Lo habría cambiado todo. Todo. Para mí, no para Bex, para mí. Porque ella era la mala siendo ovacionada, y yo era la buena siendo abucheada, en lugar de pensar ‘¿por qué me están abucheando?, ¿por qué no les agrado?’, y entonces cambiar mi manera de luchar, lo que terminó haciéndome insegura dentro del ring.

“Podría haber pensado: ‘Amiga, te están abucheando, están reaccionando, síguelo. Absorbe todo eso en lugar de alejarte o intentar caerle bien a la gente’. Cuando alguien intenta caerle bien a todos, es cuando la gente dice ‘ugh’.

“Así que aprendí muchísimo de eso, y cuando lo veo de nuevo, pienso: ‘¿Qué estaba pensando?’, aunque sigo muy orgullosa del trabajo que hicimos. La lucha en Evolution fue increíble, poder ser evento estelar de WrestleMania, pero vuelvo atrás y digo: ‘¿por qué hice eso?’.

“La animosidad real entre Becky y yo… ¿Que si creo que nos ayudó en WWE? Creo que Becky y yo queríamos estar en la cima. Igual que Sasha Banks (Mercedes Moné) y yo, ambas queríamos ser las mejores. Cada vez que tienes a dos alfas en la misma habitación queriendo ser las mejores, va a haber tensión, y creo que así debe ser. Si no estás en este negocio para ser la mejor, entonces, ¿qué estás haciendo?

“La cosa con Becky y conmigo es que mientras ella mejoraba, yo mejoraba; mientras yo mejoraba, ella mejoraba. Eso es lo que quieres. Quieres competencia. La competencia genera competencia, y así es como mejoras”.