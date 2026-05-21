CWA: El ex WWE Brian Kendrick llega a Aniversario 18 en busca del Campeonato

Por Drago José

La empresa del pueblo, Championship Wrestling Association (CWA) celebra 18 años de historia luchistica en Puerto Rico con el evento Fan Fest 18 el Sábado 30 de Mayo 2026 en la cancha bajo techo Victor M. Marchand en el municipio de Vega Alta desde las 8:00 de la noche.

Este año la CWA dedica su aniversario al Sr. José Estrada mejor conocido como el Supermedico #1.

Por el Campeonato Máximo de la CWA en triple amenaza

El dueño del tiempo, Leinord White defiende ante el hombre del strong style, Bradley Cardona y el ganador entre Ares Pérez y Brian Kendrick

Por el Campeonato Máximo Femenino de la CWA

La cegadora de almas, Raeven Marie se mide a The Russian Dynamite, Masha Slamovich



Lucha Clasificatoria el ganador va frente a una Triple Amenaza por el Campeonato

El ex WWE, TNA y ROH Brian Kendrick se enfrenta al sazón del caribe, Ares Pérez el ganador estará participando del encuentro por el Campeonato Máximo de la CWA

Lucha de recompensa

El Químico perfecto Jay Velez se enfrenta al querendon del pueblo, Joe Anthony

Pelea de boxeo

El honorable, Bambino contra Ángel Rodríguez

Por el Campeonato de Acción Vibrante

Cocoa defiende ante Gitano de Vega acompañado por el asesor, Mr. Pentagrama

Bronca Boricua por el Campeonato de Puerto Rico de la CWA

Lizander v.s. Dante Bravo v.s. Dark Phantro v.s. Eragon v.s. Furia Nocturna y Victor Rodríguez Jr.

Por el Campeonato de la Buena Lucha Libre

Lyion Mercado defiende ante Ricky Rubio

Con 10 fanáticos rodeando el ring con correas

Blackout Crew contra los pro players, Rodrigo García y Eddito

Lucha de humillación

Leo Ramos y Joseph Allen se enfrentan a Amitt Rivera y Pulli La Bella

Ringside $30.00 dólares (incluye Meet and Greet), Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto.