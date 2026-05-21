CWA: El ex WWE Brian Kendrick llega a Aniversario 18 en busca del Campeonato

Por Drago José
La empresa del pueblo, Championship Wrestling Association (CWA) celebra 18 años de historia luchistica en Puerto Rico con el evento Fan Fest 18 el Sábado 30 de Mayo 2026 en la cancha bajo techo Victor M. Marchand en el municipio de Vega Alta desde las 8:00 de la noche.
Este año la CWA dedica su aniversario al Sr. José Estrada mejor conocido como el Supermedico #1.
Por el Campeonato Máximo de la CWA en triple amenaza
El dueño del tiempo, Leinord White defiende ante el hombre del strong style, Bradley Cardona y el ganador entre Ares Pérez y Brian Kendrick
El dueño del tiempo, Leinord White defiende ante el hombre del strong style, Bradley Cardona y el ganador entre Ares Pérez y Brian Kendrick
Por el Campeonato Máximo Femenino de la CWA
La cegadora de almas, Raeven Marie se mide a The Russian Dynamite, Masha Slamovich
Lucha Clasificatoria el ganador va frente a una Triple Amenaza por el Campeonato
El ex WWE, TNA y ROH Brian Kendrick se enfrenta al sazón del caribe, Ares Pérez el ganador estará participando del encuentro por el Campeonato Máximo de la CWA
Lucha de recompensa
El Químico perfecto Jay Velez se enfrenta al querendon del pueblo, Joe Anthony
El Químico perfecto Jay Velez se enfrenta al querendon del pueblo, Joe Anthony
Pelea de boxeo
El honorable, Bambino contra Ángel Rodríguez
Por el Campeonato de Acción Vibrante
Cocoa defiende ante Gitano de Vega acompañado por el asesor, Mr. Pentagrama
Bronca Boricua por el Campeonato de Puerto Rico de la CWA
Lizander v.s. Dante Bravo v.s. Dark Phantro v.s. Eragon v.s. Furia Nocturna y Victor Rodríguez Jr.
Por el Campeonato de la Buena Lucha Libre
Lyion Mercado defiende ante Ricky Rubio
Con 10 fanáticos rodeando el ring con correas
Blackout Crew contra los pro players, Rodrigo García y Eddito
Lucha de humillación
Leo Ramos y Joseph Allen se enfrentan a Amitt Rivera y Pulli La Bella
Ringside $30.00 dólares (incluye Meet and Greet), Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto.