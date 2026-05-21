AEW Dynamite: Con trampa Andrade comanda la victoria sobre Jericho y The Young Bucks

La rivalidad rumbo al Stadium Stampede siguió aumentando de intensidad en AEW luego del choque entre Chris Jericho, Matt Jackson y Nick Jackson ante Ricochet, Andrade El Ídolo y Mark Davis.

El combate arrancó con Andrade burlándose de Jericho al tomarse selfies con aficionadas en ringside, aunque el veterano respondió rápidamente con golpes al pecho. Poco después, los Bucks tomaron el control junto a Jericho, castigando constantemente a Andrade y Ricochet tanto dentro como fuera del ring.

Durante varios minutos, Jericho y los Bucks impusieron condiciones con ataques combinados. Incluso conectaron hurricanranas desde la cuerda superior sobre sus rivales y un Code Breaker sobre Andrade que estuvo cerca de terminar el combate.

Sin embargo, Andrade reaccionó aplicando los Tres Amigos y posteriormente un moonsault, aunque Matt Jackson levantó las rodillas para frenarlo. Más adelante, los Bucks conectaron un BTE Trigger sobre el mexicano, pero Ricochet apareció para salvar el combate.

Andrade, Ricochet & Mark Davis derrotan a Jericho & Young Bucks gracias a la interferencia de The Dogs#AEWDynamitepic.twitter.com/MqRrqYMWJ2 — AEW Argentina 🇦🇷 (@AEW_Argentina) May 21, 2026

► Momentos claves

La lucha terminó completamente fuera de control cuando David Finlay apareció para atacar a Matt Jackson con un bastón mientras Mark Davis distraía al árbitro con una silla. Andrade aprovechó el caos para conseguir la cuenta de tres.

Tras el combate, todos los participantes del próximo Stadium Stampede invadieron la arena para iniciar una pelea masiva. The Dogs, Jack Perry, Shelton Benjamin y Bobby Lashley también participaron en el caos, dejando claro que la guerra en AEW apenas comienza.