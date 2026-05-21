AEW Dynamite: Mark Briscoe derrotó a Tommaso Ciampa en una brutal lucha sin reglas

La rivalidad entre Mark Briscoe y Tommaso Ciampa llegó a un nuevo nivel de violencia en AEW con un combate sin reglas donde prácticamente todo estuvo permitido.

Desde el inicio, Briscoe salió armado con un bote de basura y un palo de kendo, dejando claro que la lucha sería una guerra. Poco después, ambos comenzaron a utilizar objetos alrededor del ring, incluyendo cadenas, escobas y mesas.

La lucha rápidamente se volvió sangrienta cuando Ciampa utilizó un rallador de queso sobre la frente de Briscoe, provocándole una fuerte herida. Más adelante, Mark respondió colocando alambre de púas sobre una mesa mientras ambos continuaban golpeándose con objetos metálicos.

Ciampa incluso utilizó una rodillera con tachuelas para atacar a Briscoe, mientras el combate seguía moviéndose entre el ring y ringside. La violencia aumentó todavía más cuando Mark utilizó un destornillador para atacar a Ciampa, quien también terminó cubierto de sangre.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Briscoe lanzó a Ciampa sobre dos sillas y posteriormente le aplicó un piledriver sobre una mesa cubierta de alambre de púas en ringside. Tras regresarlo al ring, Mark conectó un codazo desde la tercera cuerda para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La derrota deja muy golpeado a Tommaso Ciampa, mientras Mark Briscoe continúa consolidándose como uno de los luchadores más violentos y resistentes de AEW tras sobrevivir a una auténtica batalla extrema.