Rose: Se asigna el Campeonato Mundial Rose

La novel empresa femenina Rose Girls Pro-Wrestling llegó al Shin-Kiba 1st RING en una función donde se adjudicó el hasta el momento, único campeonato.

► Rose adjudicó su primer campeonato mediante una batalla campal

Antes de ello, se dio un enfrentamiento de parejas donde Rina Amikura y SAKI de Color’s dominaron a la dupla de 1111 (Misa Kagura y Sumika Yanagawa).

Siguió un mano a mano entre VENY y la joven Yuka Satsuki de 2AW. Fue la experiencia de VENY la que terminó por imponerse.

En el turno estelar se presentó el nuevo Campeonato Mundial Rose, «The Rose». Para asignar a su primera portadora se efectuó un Rumble entre nueve luchadoras de diferentes empresas femeninas. Una a una las gladiadoras se fueron eliminando hasta que sólo quedaron frente a frente Yuki Mashiro, de Rose y RIKO de Marvelous. Ésta última se lanzó con todo su potencial y consiguió imponerse a Mashiro, quien incluso resultó lesionada. De esta manera, RIKO se proclamó como monarca inaugural.

Los resultados completos son:

Rose, 09.05.2026
Shin-Kiba 1st RING

1. Ryo Mizunami venció a Konomi Hori (10:19) con un Crab Hold.
2. SAKI y Rina Amikura vencieron a Misa Kagura y Sumika Yanagawa (11:56) cuando SAKI colocó espaldas planas a Kagura.
3. VENY venció a Yuka Satsuki (9:13) con una Spin Kick.
4. 1st ROSE World Title «The Rose», Rumble Match: RIKO venció a Yuki Mashiro con un Moonsault Press (19:37) – conquistando el título. Orden de eliminación: Kaho Kobayashi, Chanyota, Miku Kanae, Maria , Mei Suruga, CoCo, Hiroyo Matsumoto y Yuki Mashiro.

 

 

 

