Más detalles sobre el arresto de Ludwig Kaiser (El Grande Americano)

Como ya lo informamos, Ludwig Kaiser, cuyo nombre real es Marcel Barthel y que actualmente compite enmascarado como El Grande Americano, fue detenido el día de ayer en Orange County, Florida, por un cargo de agresión física. Fue liberado la misma noche tras pagar una fianza de mil dólares. Se declaró inocente.

► Detalles del incidente

Según reportes judiciales, el incidente sucedió alrededor de las 6:30 p.m del pasado 23 de abril en el complejo de apartamentos Paramount on Lake Eola, en Orlando (donde vive Barthel). La víctima fue uno de sus vecinos, Richard Reap, quien entró al elevador y fue seguido por Barthel y una mujer desconocida. Dentro del elevador, la pareja comenzó a besarse de forma «agresiva e incontrolable».

Al llegar al piso 12, Reap salió y les dijo: «Please have some manners» (por favor, tengan modales). Inmediatamente después, Barthel supuestamente lo atacó: lo golpeó varias veces con los puños, lo empujó al suelo y amenazó con más violencia.

La policía observó en la víctima un rasguño grande en la cabeza, además de enrojecimiento. El video de vigilancia del pasillo confirmó los golpes y empujones. Reap identificó a Kaiser entre varias fotos.

► El arresto

Si bien la agresión fue el 23 de abril, Barthel se enteró de la orden de arresto el 19 de mayo, mientras estaba en México para un evento de AAA. Regresó voluntariamente a Florida el 20 de mayo, se entregó y fue liberado horas después.

Su abogado presentó una moción para que pueda seguir viajando dentro y fuera de EE.UU. por su trabajo como luchador, argumentando que no tiene antecedentes penales, vive en el mismo complejo donde ocurrió el incidente y necesita viajar para cumplir con sus compromisos (incluyendo su lucha de máscara contra máscara el 30 de mayo en AAA).

WWE fue contactada por varios medios, pero hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial. El caso sigue en curso; aún no hay fecha confirmada de siguiente audiencia.

El caso parece tratarse de un misdemeanor, que es un término legal de EE.UU. que se traduce como delito menor. Es más grave que una contravención, pero menos que una felony (delito grave), por lo que las consecuencias legales probablemente sean limitadas, aunque podría afectar su agenda de viajes.