Cancelan la serenata a El Grande Americano tras arresto de Ludwig Kaiser

En una noticia que ya era esperada, hace pocos minutos, Lucha Libre AAA anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la cancelación de la serenata programada para esta noche para El Grande Americano.

► No habrá ya Serenata para El Grande Americano

Lo anterior, obviamente, debido a que Ludwig Kaiser fue arrestado la noche de ayer, cuando se presentó voluntariamente ante la policía por una denuncia por una supuesta golpiza que le dio a un vecino de su edificio, al salir de un elevador, en donde, presuntamente, estaba besándose de forma inapropiada, o como lo describió el testigo, «de forma agresiva e incontrolable».

El vecino le reclamó y le dijo, aparentemente: «Por favor, tengan modales», tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS en una actualización de más detalles en el arresto de El Grande Americano.

A través de una historia en Instagram, Lucha Libre AAA escribió un corto comunicado en español e inglés que dice:

«El evento ‘Serenata para El Grande Americano’ programado para esta noche en CDMX ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión».

La actividad estaba pensada para las 7 de la noche de hoy, en el Domo Kings League de la Ciudad de México, pues era una actividad organizada por la Kings League México en colaboración con AAA y limitada a 300 fans.

Por ahora, está en riesgo la lucha de Máscara contra Máscara entre El Grande Americano y El Grande Americano Original, programada para este sábado 30 de mayo en el evento premium AAA Noche de Los Grandes, a realizarse desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

Aunque el abogado de Lugwid Kaiser ya solicitó al juez que apruebe que Kaiser pueda viajar para poder luchar en WWE y, obviamente, para que pueda viajar a México para su lucha en AAA, pero, hasta el momento, el juez no ha tomado una decisión.