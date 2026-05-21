DDT: Resultados «King of DDT 2026» 2do Round

DDT Pro Wrestling se presentó en el Shinjuku FACE de Tokio para la segunda ronda del torneo «King of DDT 2026«.

► «King of DDT 2026» 2do Round

Esta fue la última vez que se celebró una ronda del King of DDT en dicho recinto, que cerrará a finales de este año.

Hideki Okatani intentó que MAO fuera descalificado con un ataque fuera del ring, pero MAO regresó justo a tiempo saltando hasta el borde del ring. Okatani entonces le clavó un manojo de brochetas en la cabeza a MAO, pero probó de su propia medicina cuando MAO le devolvió el golpe. Okatani había previsto algunas de las tácticas de MAO, pero se topó con un final totalmente inesperado. Cuando cargó contra MAO en la esquina, MAO saltó al esquinero superior y lo agarró para aplicarle el Avalanche Michinoku Driver II. Eso fue suficiente para que MAO avanzara a las semifinales.

Danshoku Dino sorprendió a Takeshi Masada con inesperados ataques. Masada intentó debilitarlo usando el ataque de dos dedos que fue efectivo contra To-y, pero no funcionó al final. Dieno se desnudó para darle a Masada una versión más peligrosa del Danshoku Driver, pero Masada se defendió. En cambio, Dieno se llevó la victoria de la nada cuando contrarrestó el remate de Masada con un Small Package para la cuenta de tres.

Siguió un feroz combate entre Chris Brookes y Minoru Suzuki. Éste tomó la delantera lastimando la pierna izquierda de Brookes con una silla y luego atacándola desde el borde del ring. El plan funcionó cuando Brookes intentó repetidamente aplicarle patadas con la pierna izquierda, reduciendo la efectividad del movimiento hasta que Suzuki pudo bloquear una patada y aplicarle una llave de sumisión al talón, logrando así la victoria instantánea. Suzuki pareció mostrarle respeto a Brookes después del combate extendiéndole la mano, pero solo lo hizo para agarrarle la pierna una vez más y estrellarla contra la lona.

Shinya Aoki noqueó al dos veces campeón HARASHIMA en el evento estelar. HARASHIMA contrarrestó la sumisión de Aoki aplicando la Somato dos veces, pero Aoki se zafó de la cuenta en ambas ocasiones. Aoki entonces usó las cuerdas para impedir que HARASHIMA ejecutara su raro remate Yama-ori. En cambio, Aoki lo colocó en posición para el temido European Clutch, ganando finalmente la lucha para inmovilizar los hombros de HARASHIMA y conseguir la cuenta de tres.

Los resultados completos son:

DDT «KING OF DDT 2026 2ND ROUND», 09.05.2026

Shinjuku FACE

1. Daisuke Sasaki, MJ Paul y Ilusion vencieron a Kumadori, Masami Inahata y Hinata Kasai (9:05) con un Cross Facelock con Sasaki sobre Kasai.

2. Yuya Koroku, Daichi Sato y Yuki Ishida vencieron a Kazuki Hirata, Antonio Honda y Yuni (11:09) con un Dosukoi Clutch con Ishida sobre Hirata.

3. 3 Way Match – No Touch Rule: Yuki Ueno, Shunma Katsumata y To-y vencieron a Kazuma Sumi, Junta Miyawaki y Rukiya y a KANON, Yukio Naya y Viento Maligno (9:54) con Hasta La Vista con Katsumata sobre Maligno

4. King of DDT – Round 2: MAO venció a Hideki Okatani (10:27) con un Avalanche-Style Michinoku Driver II.

5. King of DDT – Round 2: Danshoku Dieno venció a Takeshi Masada (11:42) con un Inside Cradle.

6. King of DDT – Round 2: Minoru Suzuki venció a Chris Brookes (20:29) con un Heel Hold.

7. King of DDT – Round 2: Shinya Aoki venció a HARASHIMA (16:16) con un European Clutch.