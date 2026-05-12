DDT: Resultados «King of DDT 2026» Primera ronda

El Tokyo Korakuen Hall fue la sede para la primera ronde del torneo «King of DDT 2026» de DDT Pro Wrestling.

► «King of DDT 2026» Primera ronda

La primera ronda comenzó con la eliminación de un campeón. Hideki Okatani venció a Yuya Koroku de forma casi impecable. Cuando Koroku lo tenía en una llave de brazo, Okatani intentó liberarse a pisotones. Koroku cambió a la llave Triangle Lancer, pero Okatani se puso de pie con dificultad y tiró con fuerza del cuello de Koroku para liberarse de la llave mientras estrangulaba a su oponente. Esto le dio espacio a Okatani para conectar un codazo giratorio. Koroku intentó la llave Triangle Lancer una vez más, pero Okatani la contrarrestó con un Vertical Drop Brainbuster. Como eso no terminó el combate, Okatani aplicó el Skewered Claymore para conseguir la cuenta de tres.

A continuación siguió el duelo de To-y contra Takeshi Masada; éste metió sus dedos en la garganta de su rival quien reaccionó con arcadas cada vez que Masada le acercaba los dedos. Finalmente superó su miedo a mitad del combate, pero no fue suficiente para que ganara. En cambio, Masada contrarrestó el Kojima Impact y cubrió a su oponente con el Masada No Chikara KOBU Mukimuki para avanzar a la siguiente ronda.

Junta Miyawaki atacó a Chris Brookes antes de que sonara la campana, aplicándole una patada voladora que lo sacó del ring y luego lanzándose desde el esquinero superior hacia el suelo. La táctica rápidamente le salió mal cuando Brookes revirtió un Irish Whip en el ringside que lanzó a Miyawaki contra las primeras filas de sillas. Hubo momentos de tensión en el ring, con Brookes a punto de ser cubierto con el Sunshine Clutch y un German Suplex. Miyawaki también tuvo un último intento desesperado al intentar un roll-up sobre Brookes como contraataque a la Praying Mantis Bomb. Sin embargo, Brookes lo interrumpió con un Lariat y usó su remate para dejar a Miyawaki fuera del torneo.

HARASHIMA y Daichi Sato protagonizaron una intensa batalla de patadas . Intercambiaron patadas medias al pecho hasta que HARASHIMA conectó una patada alta a la cabeza de Sato. Sato respondió con un suplex alemán y le propinó otros golpes hasta que HARASHIMA lo interrumpió con dos somatos para llevarse la victoria.

El único resultado de la primera ronda que dio la sorpresa fue la derrota de KANON, finalista del año pasado, ante Shinya Aoki. Si bien KANON tenía la ventaja de fuerza para vencer a Aoki de pie, su dominio en el suelo resultó ser su perdición. Aoki logró derribarlo, aplicarle algunas sumisiones y luego colocarse encima de KANON con la llave European Clutch para conseguir la cuenta de tres.

Ese fue el segundo combate consecutivo que terminó con un Piledriver al estilo Gotch, cuando Minoru Suzuki usó su versión del movimiento para derrotar a Yukio Naya. Contrarrestó el tamaño de Naya atacándolo con sillas fuera del ring. Naya contraatacó usando The World’s Best Back Drop, Knee Lifts y Choke Slam. Suzuki resistió esos ataques para estrangular a Naya con una llave al cuello y derribarlo con el Piledriver para avanzar a la Ronda 2.

Kazuki Hirata luchó con todas sus fuerzas usando las gafas Hirata GO! para potenciarse y también revertir los efectos de Lip Lock sobre Dino. Sin embargo, el Miracle One Shot Cradle no fue tan efectivo y Hirata fue desgastado con Brainbusters, el Danshoku Driver y también un Moonsault. Por mucho que Hirata intentó mantenerse en la lucha, finalmente fue derrotado con el Gotch-Style Danshoku Driver.

Cerrando la jornada, se dio un choque entre dos luchadores que se consideran hermanos. MAO derrotó a su «hermano menor» Kazuma Sumi, pero la brecha entre ellos comienza a acortarse. MAO ejecutó el raro Ultra Big Tone, que Sumi casi siempre recibe en las pocas ocasiones en que se ha usado. Sin embargo, esta vez Sumi cayó de pie y escapó del movimiento ileso. Sumi recurrió al School Boy para intentar ganar el combate, usándolo desde diferentes direcciones. Pero MAO no pudo ser vencido y atrapó a Sumi en el Just Face Lock. Cuando Sumi estaba a punto de liberarse, MAO cambió a la versión Crossjacket del movimiento, llamada Rock Killer. Sumi no pudo escapar y no tuvo más remedio que rendirse.

Los resultados completos son:

DDT «KING OF DDT 2026 1ST ROUND», 04.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

0. Jun Akiyama, Yuni, Yuki Ishida y Rukiya vencieron a Naomi Yoshimura, Viento Maligno, Tomimitsu Matsunaga y Masami Inahata c/ KIMIHIRO (6:54) con un R. Fisherman Buster de Rukiya sobre Maligno.

0. 3 Way Match: Yuki Ueno y Shunma Katsumata vencieron a Daisuke Sasaki y MJ Paul y a Antonio Honda y Hinata Kasai (6:03) con un Crab Hold de Ueno sobre Kasai.

1. King of DDT – Round 1: Hideki Okatani venció a Yuya Koroku (11:21) con un Kushizashi-Style Claymore.

2. King of DDT – Round 1: Takeshi Masada venció a To-y (8:47) con la Chikara KOBU Mukimuki.

3. King of DDT – Round 1: Chris Brookes venció a Junta Miyawaki (11:51) con la Praying Mantis Bomb.

4. King of DDT – Round 1: HARASHIMA venció a Daichi Sato (7:48) con la Somato.

5. King of DDT – Round 1: Shinya Aoki venció a KANON (12:31) con un European Clutch.

6. King of DDT – Round 1: Minoru Suzuki venció a Yukio Naya (16:17) con un Gotch-Style Piledriver.

7. King of DDT – Round 1: Danshoku Dieno venció a Kazuki Hirata (11:26) con un Gotch-Style Danshoku Driver.

8. King of DDT – Round 1: MAO venció a Kazuma Sumi (21:12) con la Rock Killer.