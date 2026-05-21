Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 27 de mayo 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en la Cross Insurance Arena en Portland, Maine, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 20 de mayo vimos:

Ricochet, Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Chris Jericho (*****) Mark Briscoe venció a Tommaso Ciampa (*****) CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly: empate (****) Athena, Thekla, Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter, Alex Windsor, Thunder Rosa y Mina Shirakawa (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****) Will Ospreay venció a Katsuyori Shibata (****) Rush venció a TJ Crawford (** 1/2) FIVE MINUTE ELIMINATOR CHALLENGE MATCH: Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Kayla López y Elle Valentine (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Orange Cassidy y Roderick Strong (**** 1/2)

► Cartelera AEW Dynamite 27 de mayo 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 27 de mayo 2026 en el Liacouras Center, en la Universidad de Temple, en Philadelphia, Pennsylvania, (anteriormente llamado The Apollo of Temple), coliseo con capacidad para 10,200 aficionados y casa de los Temple Owls de la NCAA.

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