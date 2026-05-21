AEW Dynamite: Kyle O’Reilly consigue una lucha por el Campeonato Continental de Jon Moxley

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Jon Moxley y Kyle O’Reilly protagonizaron una auténtica batalla, donde el premio era una oportunidad por el Campeonato Continental.

Desde el inicio, ambos intercambiaron llaves y castigos rápidos. Moxley intentó imponer su agresividad con derechazos y ataques ilegales como piquetes a los ojos, mientras Kyle respondió con su clásico estilo basado en sumisiones y golpes directos.

Con el paso de los minutos, O’Reilly comenzó a cambiar el rumbo del combate atacando constantemente las piernas y tobillos de Moxley. Incluso llegó a atraparlo en varias llaves de sumisión que obligaron al campeón a escapar hacia ringside para tomar aire.

La violencia también apareció cuando Moxley mordió a Kyle y le clavó las uñas en la espalda mientras quedaban pocos minutos de tiempo límite. Aun así, O’Reilly siguió resistiendo y respondió con explosivos ataques que dejaron tambaleando al campeón.

Jon Moxley Kyle O'Reilly durante AEW Dynamite
Jon Moxley Kyle O’Reilly en AEW Dynamite del 20 de mayo de 2026

► Momentos claves

En el cierre del combate, Kyle atrapó a Moxley en una dolorosa llave de piernas en el centro del ring mientras sonaba la advertencia del último minuto. Jon luchó desesperadamente por evitar la rendición hasta que finalmente sonó la campana, terminando el combate sin ganador oficial..

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Kyle O’Reilly aseguró que Moxley sobrevivió “de milagro” y prometió quitarle el Campeonato Continental próximamente, pues al no ser derrotado consiguió una lucha por el título.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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