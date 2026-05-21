Willow Nightingale deja vacante el Campeonato TBS por lesión

Willow Nightingale sufrió un duro golpe en uno de los mejores momentos de su carrera luego de confirmar que deberá dejar vacante el Campeonato TBS debido a una lesión en el hombro.

La noticia también implica su salida del Torneo Owen Hart Foundation 2026, donde ya estaba programada para competir en la rama femenil.

► Willow Nightingale no pudo continuar como campeona

La luchadora, conocida como “The Comeback Killer”, confirmó que la lesión la obliga a detener su actividad de manera inmediata.

Su salida también modifica el panorama del torneo Owen Hart, ya que estaba programada para enfrentar a Alex Windsor en la primera ronda durante AEW Double or Nothing.

► El histórico segundo reinado de Willow Nightingale

Willow Nightingale conquistó por primera vez el Campeonato TBS el 21 de abril de 2024 al derrotar a Julia Hart en Dynasty.

Aunque ese primer reinado duró apenas 35 días antes de perder el campeonato ante Mercedes Moné, la estadounidense logró recuperarlo el 31 de diciembre de 2025 durante el especial Dynamite New Year’s Smash.

Aquella noche derrotó precisamente a Mercedes Moné, poniendo fin al reinado más largo en la historia del título, que había alcanzado 584 días.

Con esa victoria, Nightingale se convirtió en la primera luchadora en conquistar el Campeonato TBS en dos ocasiones.

► AEW pierde a una de sus figuras más constantes

Durante su segundo reinado, Willow Nightingale defendió exitosamente el campeonato ante rivales como Julia Hart, Kamille, Red Velvet y otras contendientes en combates individuales y multiwoman.

Incluso llegó a competir lesionada, manteniendo su reputación como una campeona dispuesta a aceptar cualquier reto.

Ahora, AEW deberá definir el futuro del Campeonato TBS y encontrar una sustituta para el Torneo Owen Hart mientras Nightingale inicia su recuperación.