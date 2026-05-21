WWE se presenta en el Allen County War Memorial Coliseum en Fort Wayne, Indiana, (anteriormente conocido como War Memorial Coliseum), coliseo que tiene una capacidad para 13,000 personas, y casa de los Fort Wayne Komets de la ECHL.

► En el pasado WWE Saturday Night’s Main Event XLIII:

Las luchas presentadas fueron

Cody Rhodes vs. Jacob Fatu: sin ganador (*) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky retuvieron ante Roxanne Perez y Liv Morgan (*** 1/2) AJ Styles venció a Shinsuke Nakamura (****) Sami Zayn venció a Trick Williams, Damian Priest y Randy Orton (****)

► Este sábado en WWE Saturday Night’s Main Event XLIIV

La rivalidad entre Penta y ‘All Ego’ Ethan Page comenzó a tomar forma después de WrestleMania 42, cuando Page se alineó con The Vision buscando escalar posiciones en Raw. Mientras Penta construía su reinado como Campeón Intercontinental con el respaldo del público, Page encontró su camino a través de la conveniencia: la facción de Breakker como paraguas, Rusev como aliado temporal, y la certeza de que tarde o temprano llegaría su oportunidad. La semana pasada en Raw, esa oportunidad se formalizó. Page fue anunciado como el retador oficial de Penta para el Campeonato Intercontinental en SNME. Son dos tipos que no comparten historia personal y que al mismo tiempo representan dos filosofías completamente distintas de cómo llegar a la cima. ¿Podrá mantenerse en el trono el mexicano?

El cartel de Saturday Night’s Main Event XLIV es: