Kota Ibushi construirá su propio recinto de lucha libre

La superestrella japonesa de All Elite Wrestling, Kota Ibushi, pronto cumplirá 44 años y desea celebrarlos de una manera muy peculiar, y es construyendo su propio recinto de lucha libre en Japón.

► Kota Ibushi construirá su arena en lo que se recupera físicamente

Kota Ibushi se encuentra actualmente inactivo, recuperándose de una fractura de fémur sufrida en 2025. Ibushi confirmó que su regreso al ring es prácticamente imposible en este momento, sin embargo, el desea continuar aportando a la lucha libre profesional.

A principios de año, se dio a conocer que la administración del Shinjuku FACE, uno de los tradicionales recintos donde se presentan funciones de lucha libre, cerrará sus puertas a finales de septiembre, reduciendo de manera preocupante este tipo de espacios.

De ahí que Kota Ibushi ideara un ambicioso proyecto para construir su propio local. A través de un video, Ibushi presentó al público su idea y planea ir mostrando los avances de dicho proyecto en videos que difundirá en redes sociales. Aunque sabe que requiere una gran inversión monetaria para concretar esta idea, ha solicitado el apoyo del público.

En el anuncio de su proyecto, Kota Ibushi señaló:

Muchas gracias a todos por todo hasta ahora. Soy Kota Ibushi, luchador profesional con 22 años de trayectoria. Pude cumplir muchos sueños en el mundo de la lucha libre profesional y disfruté muchísimo de mi carrera. Actualmente estoy de baja por una lesión en la pierna derecha que sufrí el pasado noviembre. Para ser sincero, un regreso parece poco probable por ahora. Hoy cumplo 44 años. Así que decidí que quiero devolver algo al mundo de la lucha libre profesional. El mundo de la lucha libre profesional atraviesa una grave crisis. El Shinjuku FACE cierra sus puertas. Este recinto, donde he disputado muchos combates, era un lugar muy apreciado por las organizaciones de lucha libre profesional. En particular, era el lugar perfecto para que las promociones independientes celebraran sus espectáculos con regularidad. Creo que la desaparición de este tipo de recintos equivale a una crisis para la cultura de la lucha libre profesional. Por lo tanto, Kota Ibushi se arriesgará. Me arriesgo para ganar dinero. Voy a construir un recinto para lucha libre profesional. Así que, por favor, colaboren conmigo. Por favor, denme trabajo, por pequeño que sea el proyecto. Mi pierna no está del todo recuperada, así que no puedo luchar, pero superaré todo lo demás con pura fuerza de voluntad. Y con el dinero que gane, construiré un recinto para lucha libre profesional. ¡No me importa cuánto tiempo tome! Mi objetivo final es devolverle algo al mundo de la lucha libre profesional. Para lograrlo, necesito su colaboración. Espero sus mensajes directos. ¡Gracias!

El primer paso para comenzar este proyecto será buscar un terreno para construirlo, por lo que Ibushi visitará una agencia inmobiliaria para encontrar el sitio ideal donde se levantará su arena.