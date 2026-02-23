Kota Ibushi: «Rechacé WWE para perseguir mi sueño»

El ícono de NJPW Kota Ibushi habla de rechazar a la WWE, objetivos en AEW, filosofía de vida, qué es la lucha libre para él, vida privada y mucho más.

► En palabras de Kota Ibushi

Su amistad con Yumehito Imanari y cómo empezó en el wrestling

“Sí, somos amigos… desde hace unos 13 o 14 años. En esa época trabajaba en DDT grabando vídeos como trabajo. Y yo le dije: ‘Desde hoy, tú eres luchador’. Yo lo elegí. Ahí fue donde empezó su carrera como luchador. Tiene una pasión increíble… su pasión por el vídeo y el cine es increíble. Es buena gente, una buena persona.”

Su “encanto” fuera del ring

“¿Mi encanto?… supongo que… mi PELO. Ahora es un poco más pequeño… como una setita.”

Personalidad: competitividad desde niño

“Casi no he cambiado. Soy casi exactamente el mismo. Incluso de pequeño, odiaba perder. Quería ser fuerte. Eso nunca ha cambiado.”

Dragon Ball como inspiración y su objetivo central

“Siempre me ha encantado Dragon Ball. Mi inspiración número uno es… convertirme en el más fuerte. Tanto mental como físicamente. Eso no ha cambiado desde que era un niño. Y con 10 años conocí el wrestling profesional y me enamoré.”

Ídolos y el sueño de “ser ambas cosas”

“Me encantaba Michinoku Pro Wrestling. Tengo muchísimo respeto por The Great Sasuke. Respeto número uno. El número dos era Shinya Hashimoto. Sasuke era campeón junior… Hashimoto era campeón heavyweight. Yo quería ser ambos. Ese era mi sueño.”

El combate más ‘loco’ en DDT: Kenny Omega en 2012

“El más loco en DDT… fue en 2012. El combate con Kenny Omega. Fue una locura. En Japón… fue en el Nippon Budokan. Es un lugar muy especial. Ahí son extremadamente estrictos. No puedes salir fuera del área del ring. Pero yo hice un moonsault desde el balcón del segundo piso. Sí… fue mi locura más grande. ¿Si dolió?… Sinceramente, sí. Dolió. Después… las plantas de mis pies se me quedaron dormidas. Fue como un ‘shock’. Sí, por un momento fue aterrador. Mi adrenalina estaba súper alta. También hubo momentos peligrosos dentro del ring… y cerca del final… en la tercera cuerda… Mi cuerpo dolía… pero Kenny Omega… se rompió un hueso.”

Cuando el público pidió que parasen

“Se puso tan mal que los fans empezaron a suplicarnos que paráramos: ‘¡Por favor, para, para el combate!’ Sí… tenían mucho miedo. De repente… se hizo silencio. Creo que se asustaron. El combate anterior… era Danshoku Dino, algo divertido… y de repente el nuestro se volvió una locura. La gente estaba como: ‘Esto da demasiado miedo. No quiero ver más. Que lo paren. Alguien va a morir’. Ese tipo de combate fue.”

Dolor e lesiones: lo peor ‘ahora mismo’

“Los más dolorosos… hay muchos en mi carrera. El de Kenny es uno. Otros, sinceramente, no los recuerdo… la memoria simplemente se fue. Lo más doloroso ahora mismo es esto… dolor abdominal. La cirugía… fue muy dolorosa. Fue un accidente.”

La conexión ‘misteriosa’ con Kenny Omega

“Cuando lo conocí por primera vez… tuve una sensación extraña. Una sensación misteriosa. Como si ya lo hubiera conocido antes, aunque no. No se sentía como conocer a alguien por primera vez. En el ring… podía sentir todos sus ‘sentimientos’. Kenny me dijo lo mismo: ‘Ibushi, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo sabes lo que siento?’ Los dos… entendíamos… todo. Es como lenguaje del ring… como si pudiéramos hablar con sonidos en el ring. Sentí que esta persona era diferente… que algo increíble iba a pasar.”

Historias ‘secretas’ con Nakazawa y Kenny

“Todo el mundo ya sabe que le encantan los videojuegos. Cuando estamos Kenny, Nakazawa y yo juntos… los tres… siempre estamos un poco locos. Cuando estamos de dos en dos, somos normales… pero cuando estamos los tres… es raro. Hablamos de muchas cosas extrañas. Es difícil elegir… hablamos de chicas, cotilleos recientes… Nakazawa es el raro de verdad. Por eso Kenny y yo siempre nos estamos riendo. Cuando estamos los tres juntos, hablamos un montón… hablar y hablar.”

El Kenny de AEW vs el Kenny de DDT (madurez y disciplina)

“El ‘Kenny Omega de AEW’ y el ‘Kenny Omega de DDT’ son un poco diferentes. El Kenny actual ha madurado. Es más serio, más disciplinado. Siento que yo también tengo que entrenar más duro. Ahora, más que solo ser graciosos, es como un compañero de entrenamiento… de tag… más enfocado al deporte. El wrestling es intercambiar opiniones, técnicas, elegir cosas… ‘quizá esto estaría bien, quizá aquello…’ Es como… ¡Fusion!… como en Dragon Ball (Gotenks).”

‘No soy humano’ y su relación con los fans

“Yo personalmente creo que soy muy humano. De verdad. Pero la gente dice: ‘¡Ibushi no es humano!’ ¿Por qué? Como si fuera un personaje de manga. Los que me conocen por primera vez dicen: ‘¡Oh, existes de verdad!’ Yo digo: ‘Sí, estoy aquí. Vivo una vida normal’… pero me ven como si fuera un personaje de anime. Claro que estoy feliz, pero también alucinado y sorprendido. Donde voy, cada día… ‘¿Foto?’, ‘¿Autógrafo?’ En Japón es un poco… no es exactamente así. Pero fuera, en el extranjero, es intenso.”

La ‘parte humana’ que no se ve: misterio y edad

“Quizá parezco un robot. Nadie sabe qué como normalmente. Nadie sabe cómo mantengo mi cuerpo así. Voy a cumplir 44… y todos dicen: ‘¿44? ¿En serio?’ cada vez. Todo el mundo me ve como un misterio… y están sorprendidos. Pero me gusta. Siempre dando la mano… chocando esos cinco. En Japón no hay mucha gente con el nombre Ibushi, es raro… demasiado raro.”

WWE: el rechazo después del Cruiserweight Classic

“Ese torneo fue especial. El combate con Cedric Alexander se hizo viral. ¿Por qué?… Fue hace 10 años. Pero incluso ahora, por alguna razón, la gente sigue viendo el combate con Cedric Alexander. En realidad… se suponía que iba a firmar un contrato. Pero rechacé la oferta. Tenía un sueño de verdad: New Japan. IWGP. Ese era mi objetivo desde hace mucho. Mi sueño. WWE no estaba en ese camino. Cuando Hashimoto era campeón IWGP heavyweight… eso era lo que yo más amaba. Ese era mi sueño: tener ese cinturón. Así que cuando tuve que elegir, elegí New Japan. No era por dinero… ni por ser famoso. Sí. Solo el IWGP.”

Su choque con el estilo WWE (entretenimiento vs pro-wrestling)

“En NXT, después del CWC, tuve como 4 o 5 combates. En ese momento WWE es entretenimiento… un show enorme. Siempre: ‘Mira más a la cámara… Ibushi, mira más a la cámara’. Muchas cámaras… pero yo soy un pro-wrestler, no un entertainer. Mi enfoque es para los fans. El árbitro al micro: ‘No, no, no… Ibushi… cámara, cámara… mira a las cámaras’. Pero… últimamente WWE está bastante bien… IYO SKY, Asuka… es un poco diferente últimamente.”

Objetivos en AEW y el sueño Golden Lovers

“En AEW… por supuesto… ser campeón de AEW. ¡Por supuesto! Y una vez más, con los Golden Lovers… ser campeones por parejas. Ese sería mi sueño.”

Origen del nombre “Golden Lovers”

“Mi apodo es ‘Golden Star’… y para ser honesto, Kenny inventó ‘Golden Lovers’. Al principio estaba como: ‘¿Love… qué? ¿Lovers? No entendía…’ ‘Golden Lovers’ es un poco raro, pero vale… hagámoslo. Fue idea de Kenny.”

Lesión, regreso y mentalidad

“Sí, mi pierna… caminar está bien. Pero correr no puedo. El doctor dijo… un año. Pero lo haré en la mitad… en seis meses. Japón o AEW está bien… quiero hacer algún combate ‘fácil’. Rehab, rehab. Mentalmente también… absolutamente no voy a perder. Mis palabras son: no huyas. No pierdas. No te rindas. Siempre positivo… positivo… positivo…”

«The Golden Star» @Ibushi_Kota is taking it to @RainmakerXOkada in our MAIN EVENT! Watch #AEWDynamite 300 LIVE on TBS & MAX pic.twitter.com/SuqxGcSAtg — All Elite Wrestling (@AEW) July 3, 2025

Qué es el pro-wrestling para él (conexión y conversación con el público)

“El pro-wrestling es, al final… la conexión con los fans… es como hablar con los fans. Ese momento para mí… está lleno de adrenalina. Todo el mundo está feliz… todo el mundo se energiza. Los niños dicen: ‘Quiero ser así también’… ese es mi ideal. Mi sueño.”

Mensaje para fans y promesa de vuelta

“Curaré mi pierna lo más rápido posible y volveré al ring. Quiero volver lo más rápido posible. Volveré al ring en perfectas condiciones, lo antes posible. Quiero que todo el mundo lo sepa.”

Su palabra favorita en inglés y su filosofía de vida

“Mi palabra favorita en inglés: ‘Happy’. Desde niño me encantaba entretener a todos. Me encantaba el sonido de la gente disfrutando. Resultó ser el pro-wrestling, pero podría haber sido cualquier cosa. El pro-wrestling fue una coincidencia… podría haber sido performer, artista, cualquier cosa que haga feliz a la gente. Pero para mí fue una mezcla: querer ser fuerte y que el pro-wrestling sea un ‘Dragon Ball en la vida real’.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 飯伏幸太 (@aew_kota_ibushi)