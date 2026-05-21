Rating AEW Collision 16 mayo 2026: audiencia y cifras

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Ratings AEW Collision

AEW Collision del 16 de mayo de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Conto con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate entre Darby Allin y Sammy Guevara

Las luchas presentadas fueron:

  1. The Conglomeration vencieron a Shane Taylor Promotions (***)
  2. CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Red Velvet (***)
  3. Anthony Bowens y Samoa Joe vencieron a Jay Lethal y Lee Johnson (***)
  4. Divine Dominion vencieron a Allie Katch y Kaia McKenna (*)
  5. Mark Davis y The Dogs vencieron a The Rascalz (*** 1/2)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin retuvo ante Sammy Guevara (*** 1/2)

► Audiencia AEW Collision 16 de mayo de 2026

AEW Clasificación de colisiones abril 2026 audiencia TNT
El programa prometió 384.000 espectadores , lo cual está por debajo de los 342.000 de la semana anterior.

El programa de esta semana destacó porque Collision regresó a su horario habitual en TNT después de que el programa de la semana anterior fuera un especial de una hora titulado Collision Fairway to Hell, y porque fue interrumpido para transmitirse por TBS debido a los compromisos de TNT con los Playoffs de la NHL de 2026.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,06, por encima con respecto al 0,05 de la semana anterior. 

No se han revelado las  cifras de audiencia  en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En términos comparativos, la primera hora de Collision del 18 de mayo atrajo a 398.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,08. Ese programa fue un show combinado de AEW Dynamite y Collision de tres horas, con la tercera hora denominada Collision.

► Comparativa histórica

En comparación,  con el episodio del 8 de mayo de 2025 el programa atrajo 382.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,08 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 18 de mayo de 2024, Collision, atrajo a 523.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15 en TBS.

Collision continúa mostrando  variaciones en audiencia  dependiendo de su horario.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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