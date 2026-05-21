Rating AEW Collision 16 mayo 2026: audiencia y cifras

AEW Collision del 16 de mayo de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Conto con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate entre Darby Allin y Sammy Guevara

Las luchas presentadas fueron:

The Conglomeration vencieron a Shane Taylor Promotions (***) CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Red Velvet (***) Anthony Bowens y Samoa Joe vencieron a Jay Lethal y Lee Johnson (***) Divine Dominion vencieron a Allie Katch y Kaia McKenna (*) Mark Davis y The Dogs vencieron a The Rascalz (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin retuvo ante Sammy Guevara (*** 1/2)

► Audiencia AEW Collision 16 de mayo de 2026

En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,06, por encima con respecto al 0,05 de la semana anterior.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En términos comparativos, la primera hora de Collision del 18 de mayo atrajo a 398.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,08. Ese programa fue un show combinado de AEW Dynamite y Collision de tres horas, con la tercera hora denominada Collision.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 8 de mayo de 2025 el programa atrajo 382.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,08 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 18 de mayo de 2024, Collision, atrajo a 523.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15 en TBS.

Collision continúa mostrando variaciones en audiencia dependiendo de su horario.