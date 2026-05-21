Grandes momentos en la historia de AEW Double or Nothing

Double or Nothing no es un evento cualquiera para AEW. Fue el primer PPV de la compañía en 2019 y, desde entonces, es una de las citas más importantes del calendario anual de la casa Élite. Este próximo domingo 24 de mayo llega Double or Nothing 2026 desde el Louis Armstrong Stadium en Queens (Nueva York). Aprovechando la ocasión, resulta interesante echar la vista atrás para acordarnos de algunos grandes momentos de la historia del show, que podrían encontrar nuevos compañeros en unos días.

Cody Rhodes vs Dustin Rhodes en 2019

El primer Double or Nothing dejó una de las luchas más emotivas y recordadas de toda la historia de All Elite Wrestling. Cody Rhodes y Dustin Rhodes protagonizaron un combate que sorprendió incluso a los mayores fans de los hermanos luchadores. Fue el primero en la historia de la empresa en recibir cinco estrellas de Dave Meltzer y tuvo la participación del icónico Diamond Dallas Page.

El debut sorpresa de Jon Moxley

La misma noche de 25 de mayo de 2019 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, AEW protagonizó uno de los momentos más impactantes de sus primeros años con el debut sorpresa de Jon Moxley. Después del combate entre Chris Jericho y Kenny Omega, Moxley apareció inesperadamente atacando tanto a ambos luchadores y creando un momento viral y avisando de que grandes estrellas de WWE podrían (y lo harían) convertirse en All Elite.

Stadium Stampede durante la pandemia

Double or Nothing también dejó uno de los conceptos más creativos de la etapa pandémica del wrestling con Stadium Stampede que se mantiene hasta la actualidad en forma de uno de los combates favoritos de los fanáticos Élite. En 2020, The Elite y The Inner Circle protagonizaron una lucha cinematográfica dentro del estadio de los Jacksonville Jaguars que dejó a todo el mundo loco y que desde entonces es parte de la identidad de AEW.

CM Punk gana el Campeonato Mundial AEW

Hablando de estrellas de WWE que llegarían a AEW, Double or Nothing 2022 dejó otro momento histórico para la empresa cuando CM Punk derrotó a “Hangman” Adam Page para ganar el Campeonato Mundial AEW. «El Mejor del Mundo» estaba consiguiendo su primer título de lucha libre después de ocho años de retiro tras haber sido Campeón WWE y Campeón Mundial de Peso Completo en esta compañía, donde hoy se encuentra.

Los cuatro pilares de AEW en 2023

Double or Nothing 2023 apostó claramente por el futuro de la empresa con la lucha entre MJF, Darby Allin, Sammy Guevara y Jack Perry por el Campeonato Mundial AEW. Un combate entre los llamados “cuatro pilares” de AEW, cuatro luchadores que crecieron junto al nacimiento de la compañía. Que pasaron de ser promesas de la lucha libre independiente a verdaderas estrellas del negocio bajo el emblema Élite.

Adam Page vs Will Ospreay en 2025

La edición de 2025 dejó otro combate histórico entre Adam Page y Will Ospreay en la final masculina del torneo Owen Hart Foundation por una oportunidad por el Campeonato Mundial. Page terminó derrotando a Ospreay en una de las mejores luchas de la historia de la empresa y también una de las mejores de los últimos tiempos en la lucha libre estadounidense. Además, la misma noche también vio a Mercedes Moné ganar el torneo femenino Owen Hart Foundation para seguir consoliándose como la cara femenil de AEW.

Claro que quedan muchos grandes momentos de la historia de AEW Double or Nothing fuera de este listado. ¿Cuáles son tus favoritos?