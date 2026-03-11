El Shinjuku FACE cerrará a finales de 2026

Luego de 21 años de funcionamiento, el recinto del Shinjuku FACE en Tokio, anunció su cierre para finales de septiembre.

► El Shinjuku FACE cerrará sus puertas

El Shinjuku FACE es un salón de eventos ubicado en la séptima planta del complejo Humax Pavilion Shinjuku en la capital japonesa. Alberga principalmente eventos de artes marciales mixtas, boxeo y lucha libre profesional, con una capacidad aproximada de 600 personas.

Ayer, 9 de marzo, el blog japonés de lucha libre, Kakutolog, publicó una noticia en X sobre el posible cierre del recinto a finales de año. Lamentablemente, hoy la gerencia del recinto confirmó que el Shinjuku FACE cerrará sus puertas el 30 de septiembre, fecha en que vence su contrato de arrendamiento a plazo fijo.

Sin lugar a dudas, esto supone un duro golpe para la escena de la lucha libre japonesa, dada la cantidad de compañías de lucha libre con sede en Tokio que han confiado en el Shinjuku FACE para ofrecer espectáculos que no están al nivel del Korakuen Hall, pero que son de fácil acceso en el corazón de la ciudad.

El Shinjuku FACE ha albergado eventos de lucha libre profesional desde mediados de la década del 2000 y se ha convertido en un referente de la escena de la lucha libre en Tokio. En lo que va de 2026, el recinto ha presentado eventos de Stardom, Marigold, NOAH, TJPW, DDT, Sendai Girls, ZERO1 y más. El cierre del recinto sin duda tendrá un gran impacto en varias promotoras.

Justo hace un año, a finales de julio, se realizó un evento conmemorando los 20 años del recinto, donde participaron 23 luchadores de seis empresas, bajo la organización de DDT y su matriz, CyberFight. En la estelar de dicho evento, Hiromu Takahashi y Chris Brookes empataron contra Yuki Ueno y Atsuki Aoyagi luego de 20 minutos de intensas acciones.

La directiva del Shinjuku FACE difundió un comunicado, confirmando el cierre del recinto:

Gracias por su apoyo. Debido al vencimiento del contrato de arrendamiento, cerraremos el 30 de septiembre de 2026, después de 21 años desde nuestra apertura en 2005. Estamos orgullosos de nuestro escenario/pista único. Es una lástima, pero por favor, disfruten de las últimas funciones. Esperamos volver a vernos algún día. Gracias y les deseamos lo mejor hasta el final. Firmado: Personal de Humax Entertainment / Shinjuku FACE.