Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el gran luchador Adam Copeland, actualmente en AEW, pero más recordado como Edge por su legendario paso por WWE, ya está hablando del retiro.

► Adam Cope land ya piensa en el retiro, pero no quisiera algo emotivo y un tour como el retiro de John Cena

Recientemente, dio una nueva entrevista a Clutch Points, para promocionar el PPV AEW Double or Nothing 2026 que se realizará este domingo 24 de mayo de 2026 desde el Estadio Louis Armstrong en Queens, New York.

Y en la misma, volvió a hablar de su retiro, revelando que el mismo podía ser en AEW. Y que podría acelerarse dado que ahora que lucha menos en AEW, que lo que luchaba en WWE y en sus inicios en AEW, eso le genera que luchar sea más duro para su cuerpo. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Toda la industria, cada empresa, está estructurada de una manera en la que básicamente ahora es una industria televisiva.

“Siempre hemos hablado dentro de la industria de que uno se siente mejor cuando puede luchar más seguido, porque es casi como permanecer en este purgatorio de dolor y nunca salir realmente de él.

“Siempre estás como en esa zona, y Dios, si te tomas dos semanas libres y recibes un golpe, la primera vez es como: ‘Oh, hombre’. Y si estás haciendo eso en televisión nacional en vivo o en un pay-per-view, puede ser algo desconcertante.

“Pero pasan como cinco minutos y dices: ‘Oh, okay. Ya me siento bien’. Sale la primera gota de sudor o la primera respiración profunda hacia los pulmones y dices: ‘Aquí vamos’”.

Sin embargo, también declaró que no quiere un retiro emotivo y un gran tour de retiro como lo tuvo John Cena en WWE:

“No necesito que AEW convierta mi eventual retiro en un gran momento lleno de lágrimas. Ya tuve mi despedida. Esta vez será mi decisión, y eso hace que sea una experiencia completamente diferente.

“No me importa tener una gran despedida emotiva y llena de lágrimas. No tengo una idea preconcebida de cómo debería ser”.