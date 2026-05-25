Pat McAfee da la bienvenida a su segundo hijo

Pat McAfee fue noticia en las últimas semanas al revelarse como el aliado misterioso de Randy Orton, situación que fue sumamente decepcionante para el Universo WWE camino a WrestleMania 42. Tras el evento, el comentarista desapareció de las pantallas y se dedició exclusivamente a su programa, pero ahora ha vuelto a aparecer en una circunstancia totalmente distinta.

► Pat McAfee y su esposa atravesaron una situación emergente

Recientemente, Pat McAfee y su esposa han dado la bienvenida a su segundo hijo, tras un embarazo de alto riesgo que les causó gran preocupación. El comentarista anunció en su cuenta de X que Samantha dio a luz a su hijo, Midas Robert McAfee, el 22 de mayo, después de que los médicos decidieran practicarle una cesárea de emergencia debido a una preeclampsia grave, y explicó cómo fue el ajetreo que vivieron en las últimas horas.

“Por favor, ayúdennos a Samantha, Mackenzie y a mí a darle la bienvenida a Midas Robert McAfee a nuestra familia. Debido a que Samantha tuvo un embarazo de alto riesgo y preeclampsia grave, se decidió practicarle una cesárea de emergencia el viernes por la noche. Nuestro bebé llegó al mundo el 22 de mayo a las 22:42, con un peso de 2,9 kg y un llorón incansable… ¡Diez dedos en los pies, diez en las manos y una melena abundante!”.

“Literalmente, en sus primeros momentos de vida, Midas estaba haciendo su trabajo… Logró que sus niveles de oxígeno subieran lo suficiente como para poder estar con nosotros en nuestra habitación y, gracias a eso, pudimos vivir todos esos momentos mágicos de recién nacido: contacto piel con piel, miles de besos, muchísimo amor, todo eso… Inevitablemente, como nació a las 36 semanas (40 es el término completo), tuvo que desarrollar un poco más sus pulmones, eliminar algo de líquido y adaptarse a la vida fuera del vientre de Sam. Por eso, lo trasladaron a la UCIN para ayudarlo en la transición del útero al mundo”.

«Mientras mamá se recuperaba como una campeona de la complicada cesárea, el pequeño estaba en el pasillo. Le pusieron una máquina CPAP, una sonda de alimentación y lo colocaron en una incubadora con una lámpara de calor para ayudarlo a desarrollarse un poco más. No había mucho que pudiera hacer, salvo transmitirle buenas vibras mientras iba de un lado a otro entre los dos.»

«Ver a Samantha luchar durante su recuperación ha sido realmente inspirador. ¡Te lo agradecemos, Samantha! Me aseguraré de que nuestros hijos sepan todo lo que hiciste por ellos. Cada vez que iba a verlo, no podía evitar imaginarme lo que podría llegar a ser su vida. Tantos sueños y oportunidades le esperan a este pequeño. Teníamos la sospecha de que era un luchador, pero da un poco de miedo ver a tu bebé conectado a tantos aparatos «muy serios». Estuvo unas 36 horas en la UCIN antes de que lo dieran de alta y lo llevaran a nuestra habitación… ¡Lo celebramos por todo lo alto!»

“Hemos estado dando vueltas por esta habitación desde entonces, durmiendo, haciendo eructar, dándole de comer y cambiándole pañales. Esperamos volver a casa con nuestra niña de 3 años hoy o mañana. Estamos deseando que conozca a su hermanito. Sus abuelos han hecho un trabajo FENOMENAL manteniéndola informada y entretenida mientras hemos estado en el hospital. Les estamos MUY AGRADECIDOS”.

“Desde mi primer año de preparatoria, cuando la Sra. Nonnenberg (que en paz descanse) me enseñó sobre mitología griega, soñaba con que mi hijo fuera varón. Como a muchos, cuando uno viene de un entorno humilde, la idea de que todo lo que tocas se convierta en oro me atrajo de inmediato. Pero en este mundo, el oro solo se consigue trabajando duro, teniendo suerte y rodeado de gente maravillosa. El nombre es perfecto para el niño que Sam y yo queremos criar. Será un ejemplo para la sociedad, tratará bien a la gente y trabajará incansablemente para ayudar a su comunidad a alcanzar su propio éxito.”

“‘Robert’ es un homenaje al padre y mejor amigo de Samantha. Un hombre que perdimos demasiado pronto hace un par de años y que ahora vivirá para siempre a través de Mighty Midas. Midas conocerá a su abuelo a través de nuestras historias y fotos, y sabemos que Bob cuidará de Midas por siempre.»

«Así que en este Día de los Caídos, damos las gracias a quienes lo dieron todo por este país que llamamos hogar, y usaremos sus historias como guía para nuestro pequeño sobre cómo vivir una vida plena. Los amamos. ¡Bienvenido, Midas! Bienvenido a la familia McAfee. Haremos todo lo posible por ti, hermano.»

Samantha había revelado en noviembre de 2025 que ella y Pat esperaban un niño. Ahora, después de un parto difícil y una estancia del bebé en la UCIN, la familia McAfee celebra la llegada de Midas Robert McAfee y desde SÚPER LUCHAS les extendemos nuestras sinceras felicitaciones.