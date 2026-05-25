El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Las luchas presentadas fueron:

Kam Hendrix y Mason Rook vencieron a Myles Borne y Tony D’Angelo (*** 1/2) Tristan Angels venció a Romeo Moreno (****) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Lizzy Rain (*** 1/2) Keanu Carver venció a Tate Wilder (**** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Ricky Smokes y Brad Baylor (c) retuvieron ante Dion Lennox y Saquon Shugars (**** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

La principal rivalidad de la Campeona NXT, Lola Vice, ha sido con el grupo The Culling, específicamente con Izzi Dame. Más de un mes llevan con dimes, diretes y violencia, incluyendo la lucha mixta en la que Izzi Dame y Niko Vance derrotaron a Vice y a Mr. Iguana, la cual fue el argumento que Dame necesitaba para reclamar su oportunidad. Hace un par de semanas, ambas se agarraron a golpes en el área de ringside durante la lucha entre Kelani Jordan y Kendal Grey, y esa vez Wren Sinclair fue daño colateral. La semana pasada, nuevamente hubo golpes, así que Vice aceptó exponer su corona ante Dame, quien ya fue Campeona Norteamericana y está segura de vencer. ¿Podrá Vice mantenerse en el trono?

En la primera ronda del Torneo por el Campeonato WWE Speed, veremos a Sean Legacy enfrentar a Dorian Van Dux, mientras que Nathan Frazer se medirá con Romeo Moreno.

Robert Stone, el Gerente General de NXT, permitió a Wren Sinclair enfrentar a Kelani Jordan, bajo la condición de que llegara al martes médicamente autorizada, después de que en el episodio del 19 de mayo saliera al ringside todavía en muleta para atacar a Jordan.

The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) enfrentarán en un duelo de relevos a OTM (Bronco Nima y Lucien Price). Estos últimos son dos de los atletas más fuertes de NXT, pero a The Culling les sobra astucia.

Jaida Parker busca una victoria después de su derrota ante Kali Armstrong hace dos semanas. Ahora enfrentará a Layla Diggs.

Además, Shiloh Hill tendrá un combate contra Charlie Dempsey, integrante de BirthRight.