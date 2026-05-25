GLEAT: Resultados «G-Class 2026» Definida la final

La empresa GLEAT continuó con su torneo «G-Class 2026» desde el Shinjuku FACE, donde se efectuaron los duelos de la ronda semifinal.

► «G-Class 2026»

Antes de ello, el mexicano Drago sostuvo un duelo en mano a mano ante Van Vert Jack. a quien superó en casi siete minutos de acciones con su espectacular estilo aéreo.

Hideki «Shrek» Sekine y Daisuke Sekimoto fueron contundentes en su combate en modalidad UWGF ante Takanori Ito y Tetsuya Izuchi.

En la primera semifinal del torneo G-Class 2026, T-Hawk sometió a Ryuichi Kawakami castigando su brazo derecho.

En el turno estelar, Kaito Ishida venció a Takehiro Yamamura tras una recia refriega, para avanzar a la instancia final.

La gran final de esta competencia será el 4 de junio en ese mismo escenario.

Los resultados completos son:

GLEAT «G-CLASS 2026», 20.05.2026

Shinjuku FACE

1. Soma Watanabe, KAZMA SAKAMOTO, ARASHI, Black Andromeda y JD Lee vencieron a Brass Knuckles JUN, Rock Iwasaki, Keiichi☆Sato, Kohei Kinoshita y Genta Yubari (8:27) con una Dropkick de Watanabe sobre Sato.

2. Yuya Aoki, Shigehiro Irie y Kapii vencieron a Junjie, Minoru Tanaka y Katsuhiko Nakajima (10:13) con una Beast Bomber de Irie sobre Junjie.

3. El Lindaman y Kotaro Suzuki vencieron a Hayato Tamura y Kendo Kashin (7:07) con un Front Cradle de Lindaman sobre Tamura.

4. Special Singles Match: Drago venció a Van Vert Jack (6:48) con un Shooting Star Press.

5. LIDET UWF Double Bout:[/B] Hideki «Shrek» Sekine y Daisuke Sekimoto vencieron a Takanori Ito y Tetsuya Izuchi (1:03) por detención arbitral (Sekimoto venció a Izuchi).

6. G-CLASS 2026 – Semifinal: T-Hawk venció a Ryuichi Kawakami (12:55) con un Cross Armbreaker.

7. G-CLASS 2026 – Semifinal: Kaito Ishida venció a Takehiro Yamamura (23:33) con un Modified Ankle Hold.