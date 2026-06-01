Los protagonistas de la semana en WWE 24 al 30 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en WWE.

La última semana de mayo estuvo dominada por la expectativa de Clash in Italy, el primer evento premium en vivo de WWE celebrado en Italia. Entre Raw, SmackDown y el propio evento, varias superestrellas tuvieron actuaciones destacadas, pero tres nombres sobresalieron por encima del resto gracias a sus victorias, protagonismo y relevancia dentro de las historias más importantes de la empresa

► Los protagonistas de la semana en WWE del 24 al 30 de mayo 2026

Cody Rhodes vuelve a ocupar el primer puesto tras una semana en la que defendió exitosamente el Campeonato Indiscutido de WWE frente a Gunther en uno de los combates más importantes del año. El campeón resistió el castigo del austríaco y encontró la forma de conectar sus Cross Rhodes para retener el título en Turín. La victoria no estuvo exenta de polémica debido a la discusión sobre si Gunther tenía el pie bajo la cuerda durante la cuenta final, un detalle que probablemente mantendrá viva la rivalidad.

Roman Reigns fue el gran protagonista del evento estelar de Clash in Italy. En una intensa Tribal Combat, derrotó a Jacob Fatu para conservar el Campeonato Mundial Peso Pesado y reafirmar su posición como el «Tribal Chief». El combate fue el más largo de la cartelera y el principal atractivo del espectáculo. La victoria de Reigns no solo le permitió retener el campeonato, sino que también fortaleció su dominio sobre la familia samoana y dejó abiertas nuevas posibilidades para la historia de The Bloodline durante el verano. Su presencia continúa siendo una de las mayores atracciones de WWE.

Rhea Ripley completa la lista después de derrotar a Jade Cargill en una de las mejores luchas femeninas del fin de semana. La campeona femenina de WWE respondió al enorme reto que representaba Cargill y consiguió una defensa sólida que reforzó aún más su posición como la líder de la división femenina. La australiana volvió a demostrar que puede combinar intensidad física, presencia estelar y consistencia dentro del ring. Mientras otras campeonas han perdido impulso durante el año, Ripley continúa acumulando victorias importantes en los escenarios más grandes.

► Combate de la semana

Cody Rhodes vs. Gunther – Campeonato Indiscutido WWE – Clash in Italy – 31 de mayo 2026

Si hubo una lucha que definió la semana en WWE entre el 24 y el 30 de mayo de 2026, fue el enfrentamiento entre Cody Rhodes y Gunther en Clash in Italy. Se trató de un choque entre dos de los competidores más completos de la empresa: el campeón que representa la nueva era de WWE y un retador que llegó con el objetivo de demostrar que era el luchador más dominante del mundo. El desenlace llegó tras una secuencia dramática en la que Rhodes logró conectar sus ataques definitivos para obtener la victoria y conservar el campeonato, aunque la polémica posterior sobre la posición de Gunther durante la cuenta dejó abierta la puerta a futuras discusiones.