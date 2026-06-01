Este lunes 1 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Palasport Olimpico, en Torino, Italia, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2) Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Judgment Day (** 1/2) Seth Rollins venció a Montez Ford (*** 1/2) Rey Mysterio venció a Rusev (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 1 de junio de 2026

Inician los torneos King of the Ring y Queen of the Ring.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 1 de junio de 2026.

Horario de referencia: 12:00 horas (Ciudad de México).

Sede: Palasport Olimpico, en Torino, Italia

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 12:00 PM Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 12:00 PM Netflix Panamá 1:00 PM Netflix Colombia, Perú, Ecuador 1:00 PM Netflix Venezuela, Bolivia 2:00 PM Netflix Puerto Rico, República Dominicana 2:00 PM Netflix Chile (Santiago) 2:00 PM Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 3:00 PM Netflix Brasil (Brasilia) 3:00 PM Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 2:00 PM Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 1:00 PM Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 12:00 PM Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 11:00 AM Netflix Canadá — Toronto / Montreal 2:00 PM Netflix Reino Unido — Londres 7:00 PM Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 8:00 PM Netflix Islas Canarias 7:00 PM Netflix India (Nueva Delhi) 11:30 PM Netflix Filipinas (Manila) 2:00 AM (martes) Netflix Japón (Tokio) 3:00 AM (martes) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 5:00 AM (martes) Netflix Nueva Zelanda — Auckland 7:00 AM (martes) Netflix

Debido a que WWE RAW se realiza desde Turín, Italia, la emisión tiene un horario especial internacional. El evento comienza a las 20:00 horas locales en Italia, equivalente a las 12:00 PM en Ciudad de México, 2:00 PM ET y 11:00 AM PT.