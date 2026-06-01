WWE RAW 1 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver WWE Raw 1 de junio 2026 | Inicia King and Queen of the Ring

Este lunes 1 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Palasport Olimpico, en Torino, Italia, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2)
  2. Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Judgment Day (** 1/2)
  3. Seth Rollins venció a Montez Ford (*** 1/2)
  4. Rey Mysterio venció a Rusev (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 1 de junio de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 1 de junio 2026 | Inicia King and Queen of the Ring
WWE Raw 1 de junio 2026.
  • Inician los torneos King of the Ring y Queen of the Ring.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 1 de junio de 2026.
Horario de referencia: 12:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Palasport Olimpico, en Torino, Italia

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 12:00 PM Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 12:00 PM Netflix
Panamá 1:00 PM Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 1:00 PM Netflix
Venezuela, Bolivia 2:00 PM Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 2:00 PM Netflix
Chile (Santiago) 2:00 PM Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 3:00 PM Netflix
Brasil (Brasilia) 3:00 PM Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 2:00 PM Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 1:00 PM Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 12:00 PM Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 11:00 AM Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 2:00 PM Netflix
Reino Unido — Londres 7:00 PM Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 8:00 PM Netflix
Islas Canarias 7:00 PM Netflix
India (Nueva Delhi) 11:30 PM Netflix
Filipinas (Manila) 2:00 AM (martes) Netflix
Japón (Tokio) 3:00 AM (martes) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 5:00 AM (martes) Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 7:00 AM (martes) Netflix

Debido a que WWE RAW se realiza desde Turín, Italia, la emisión tiene un horario especial internacional. El evento comienza a las 20:00 horas locales en Italia, equivalente a las 12:00 PM en Ciudad de México, 2:00 PM ET y 11:00 AM PT.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos