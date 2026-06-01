Este lunes 1 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Palasport Olimpico, en Torino, Italia, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2)
- Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Judgment Day (** 1/2)
- Seth Rollins venció a Montez Ford (*** 1/2)
- Rey Mysterio venció a Rusev (** 1/2)
► Momentos clave:
- Con Je’Von Evans completamente vulnerable, Penta conectó un definitivo Mexican Destroyer para conseguir la cuenta de tres y retener el Campeonato Intercontinental.
- Dominik Mysterio introdujo su Megacampeonato de AAA al ring. Roxanne Perez y Bayley forcejearon por el cinturón y Perez terminó golpeando accidentalmente a Dominik. Bayley aprovechó el momento para sorprenderla con un roll-up y conseguir la cuenta de tres.
- Montez Ford sorprendió a Seth Rollins con un enzuigiri abajo del ring, pero cuando intentó rematar con un 450 Splash. «The Visionary» se apartó y remató con un stomp para acabar el combate.
- La recta final llegó cuando Rey Mysterio evitó el Accolade y sorprendió a Rusev con un rápido roll-up para quedarse con el conteo de tres y asegurar oficialmente su oportunidad por el Campeonato Intercontinental.
► Cartelera WWE RAW 1 de junio de 2026
- Inician los torneos King of the Ring y Queen of the Ring.
► Horarios y dónde ver WWE Raw
Fecha: Lunes 1 de junio de 2026.
Horario de referencia: 12:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Palasport Olimpico, en Torino, Italia
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|12:00 PM
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|12:00 PM
|Netflix
|Panamá
|1:00 PM
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|1:00 PM
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|2:00 PM
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|2:00 PM
|Netflix
|Chile (Santiago)
|2:00 PM
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|3:00 PM
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|3:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|2:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|1:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|12:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|11:00 AM
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|2:00 PM
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|7:00 PM
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|8:00 PM
|Netflix
|Islas Canarias
|7:00 PM
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|11:30 PM
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|2:00 AM (martes)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|3:00 AM (martes)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|5:00 AM (martes)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|7:00 AM (martes)
|Netflix
Debido a que WWE RAW se realiza desde Turín, Italia, la emisión tiene un horario especial internacional. El evento comienza a las 20:00 horas locales en Italia, equivalente a las 12:00 PM en Ciudad de México, 2:00 PM ET y 11:00 AM PT.