Rey Mysterio derrota a Rusev y será el próximo retador de Penta

Rey Mysterio consiguió una importante victoria luego de derrotar a Rusev en el combate que definió al próximo retador al Campeonato Intercontinental de Penta.

La lucha se pactó después de que Penta pidiera públicamente enfrentar a Rey tras vencer a Je’Von Evans, algo que no fue bien recibido por Ethan Page y Rusev, quienes también exigían una oportunidad titular.

El combate arrancó con Rey utilizando su velocidad para evitar el poder del búlgaro, aunque Rusev logró frenar rápidamente el ataque del mexicano con varios suplexes y un castigo constante enfocado en arrancarle la máscara.

Mysterio reaccionó con un espectacular sunset flip powerbomb contra la barricada y posteriormente con un springboard moonsault que puso en aprietos a su rival. Sin embargo, Rusev respondió con un uranage y una Machka Kick que estuvieron cerca de darle la victoria.

La recta final llegó cuando Rey evitó el Accolade y sorprendió al búlgaro con un rápido roll-up para quedarse con el conteo de tres y asegurar oficialmente su oportunidad por el Campeonato Intercontinental.

► Momentos claves

Tras la derrota, Rusev explotó de frustración y atacó brutalmente a Rey Mysterio. La situación empeoró cuando Ethan Page intentó unirse al castigo, pero Dragon Lee apareció para auxiliar a Rey y expulsar del ring tanto a Rusev como a Page.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Rey Mysterio quedó oficialmente como el próximo retador de Penta por el Campeonato Intercontinental. Sin embargo, la presencia de Rusev y Ethan Page deja claro que no descansarán hasta que uno de los dos sea campeón.