Seth Rollins derrota a Montez Ford | Austin Theory deja inconsciente a Angelo Dawkins

Seth Rollins y Montez Ford finalmente se enfrentaron luego de la tensión que existía entre The Visionary y The Street Profits, especialmente después de que Seth insistiera en unir fuerzas para acabar con The Vision.

El combate arrancó con ambos midiéndose y dejando claro que no había confianza entre ellos. Montez respondió a la agresividad de Rollins con varios ataques rápidos, incluyendo un suicide dive que encendió al público.

La intensidad aumentó cuando Seth comenzó a castigar a Ford tanto dentro como fuera del ring, aunque el integrante de The Street Profits reaccionó con un Penalty Kick y un splash que estuvo cerca de darle la victoria. Más adelante, Rollins respondió con su clásico combo de superplex y Falcon Arrow, desatando los cánticos de “This is Awesome”.

En la recta final ambos intercambiaron superkicks, coberturas y movimientos espectaculares. Montez incluso conectó un impresionante vuelo por encima del poste y posteriormente un From the Heavens, pero Seth sobrevivió. Finalmente, Rollins esquivó un 450 Splash y remató a Ford con un stomp para quedarse con la victoria.

► Momentos claves

Durante el combate, Seth volvió a insistir en que Montez debería ser su aliado y no su enemigo, pero Ford respondió con una bofetada que desató la furia de The Visionary.

Montez Ford continues to refuse Seth Rollins’ partnership!pic.twitter.com/hvgzjkU4gh — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) May 26, 2026

Tras la lucha, Austin Theory apareció para atacar brutalmente a Angelo Dawkins en la rampa de entrada, dejándolo inconsciente después de un silletazo directo a la cabeza.

Montez sorprendió a Seth con un enzuigiri abajo del ring, pero cuando intentó rematar con un 450 Splash. «The Visionary» se apartó y remató con un stomp para acabar el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

La rivalidad entre Seth Rollins, The Street Profits y The Vision parece estar lejos de terminar. Ethan Page apareció para golpear a Angelo Dawkins tras el duelo de su compañero y Seth. Esto podría hacer que finalmente los Profits acepten trabajar con Rollins.