Bayley y Lyra Valkyria derrotan a The Judgment Day

Bayley y Lyra Valkyria consiguieron una importante victoria luego de imponerse a The Judgment Day en un combate por parejas que estuvo lleno de intervenciones y caos alrededor del ring.

El equipo conformado por Roxanne Perez y Raquel Rodriguez tuvo el respaldo de Liv Morgan y Dominik Mysterio durante toda la lucha, aunque precisamente una distracción del Megacampeón de AAA terminó siendo clave para el desenlace.

La lucha comenzó con Roxanne Perez y Raquel Rodriguez atacando antes de tiempo a sus rivales, aunque Bayley y Lyra reaccionaron rápidamente para equilibrar la situación.

Raquel impuso condiciones gracias a su poder físico, castigando constantemente a Valkyria tanto dentro como fuera del ring. Incluso Roxanne aprovechó una distracción del árbitro para dañar ilegalmente el brazo de la irlandesa y mantener el control de la pelea.

Rodriguez continuó el castigo con una Vader Bomb modificada y múltiples ataques en el esquinero, dejando a Lyra en problemas durante varios minutos.

► Momento clave

La reacción llegó cuando Valkyria logró escapar de Raquel y dar el relevo a Bayley, quien entró encendida aplicando una sunset flip powerbomb sobre Roxanne y posteriormente un ataque combinado junto a su compañera.

Liv Morgan intentó intervenir colocando la pierna de Perez sobre las cuerdas para romper una cuenta, pero el árbitro detectó la trampa y expulsó a Liv de ringside.

La confusión aumentó cuando Dominik Mysterio introdujo su Megacampeonato de AAA al ring. Roxanne y Bayley forcejearon por el cinturón y Perez terminó golpeando accidentalmente a Dominik. Bayley aprovechó el momento para sorprenderla con un roll-up y conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La derrota deja mal parado a The Judgment Day, especialmente después del error de Dominik Mysterio que terminó afectando directamente a su equipo. Mientras tanto, Bayley y Lyra Valkyria siguen tomando impulso dentro de la división femenil y podrían acercarse a nuevas oportunidades titulares.