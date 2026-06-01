AJ Styles insiste en que no volverá del retiro

AJ Styles se despidió como luchador en el Royal Rumble de este año, tras caer derrotado ante Gunther ,eventualmente hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker. Hoy, disfruta su nueva etapa fuera del ring, aunque todavía está ligado a la compañía, específicamente en el desarrollo de nuevos talentos, visitando periodícamente el WWE Performance Center.

► AJ Styles habló sobre el regreso de Brock Lesnar

En WWE WrestleMania 42, Brock Lesnar dejó sus botas y guantes en medio del ring tras perder contra Oba Femi, lo que parecía indicar su retiro de la lucha libre profesional. Sin embargo, en el episodio del 18 de mayo de 2026 de «WWE Raw», Lesnar regresó de forma sorprendente, atacando a Femi y reiniciando su rivalidad. Evidentemente, esto despertó la atención de AJ Styles, quien también se retiró este año, pero afirmó durante un episodio de su podcast «The Phenomenally Retro Podcast» que, a diferencia de «The Beast Incarnate», no tiene planes de volver a luchar.

«¡Que Brock haya regresado no significa que yo también lo haga!, Creo que definitivamente hay mucho que ofrecer. Basándome en la reacción del público y de todos los que pensaban que Brock había terminado, ¡funciona!».»

Styles elogió la forma en que la WWE manejó el regreso de Lesnar, destacando que la compañía creó una rivalidad imperdible entre Lesnar y Femi.

«¿Quién haría eso? ¿Quién diría que se va a retirar y no lo hace? ¡En fin! No creo haber dicho nunca que me iba a retirar, simplemente lo hice«.

Precisamente, tras «su retiro», Brock Lesnar se desquitó de su derrota en WrestleMania 42 y venció a Oba Femi, generándose el escenario perfecto para un combate de desempate entre ambos, probablemente en SummerSlam.