Clash in Italy concluyó, siendo un evento que tuvo algunos combates decentes y nada más. Sin embargo, muchos lamentan no haber contado con la participación de algunas estrellas de ascendencia italiana como Giulia o The Bella Twins, siendo únicamente Roman Reigns y Rhea Ripley las únicas personas en logarlo. Ambos tienen ascendencia italiana por el lado materno.

► «Ciao Bella», la idea de Nikki que no prosperó

Durante su reciente aparición en The Nikki & Brie Show, Nikki Bella reveló que le propuso a la WWE un concepto llamado «Ciao Bella» para el evento internacional. La idea consistía en que Nikki participara en segmentos cómicos y cinematográficos por toda Italia junto a diferentes superestrellas de la WWE. Nikki comentó que originalmente pensó que formaría parte de Clash in Italy en un rol ajeno a la lucha libre y que quería crear algo divertido para el pre-show o las redes sociales; sin embargo, nada de eso prosperó.

«Al principio pensé que estaría en Clash in Italy, obviamente no luchando, pero en Reno’s… les propuse esta increíble idea llamada Ciao Bella. Les dije: ‘Oigan, me encantaría hacer esto. Ya sea para el pre-show, como cuando hacíamos esos divertidos anuncios promocionales para PLE, o simplemente para las redes sociales'».

“Tenía una idea que titulé Ciao Bella porque, obviamente, Bella y estar en Italia, y Brie y yo somos italianas, pero donde yo tendría diferentes momentos con superestrellas de la WWE. Por ejemplo, habría un momento en el que estaría en una moto italiana con Danhausen y su falda y su bufanda me volarían en la cara.

Y luego un momento con Brie y Paige, tomando un Aperol Spritz con las campeonas de parejas. Y luego estaría en un paseo en góndola con Gunther y él simplemente me miraría fijamente, siendo Gunther. Y yo miraría a mi alrededor como Emily en París. ¿Qué está pasando? Esto me dio la idea de Emily en Roma, como si yo fuera una Emily con superestrellas de la WWE”.

“Y luego el gondolero es como, ya sabes, otra superestrella de la WWE que me mira mal o es alguien que, ya sabes, odia a Gunther. Y luego tengo este otro momento en el que Oba y yo estamos comiendo helado e intentando tomarnos una selfie con él, y obviamente la diferencia de altura es evidente. Pero entonces llega Judgement Day y nos quita el helado de las manos de un manotazo. ¡Cómo se atreven, cómo se atreven!”

“Y tenía todas estas ideas divertidas para segmentos con todas estas superestrellas de la WWE que eran muy italianas y divertidas, y que te daban la vibra de Emily en París porque obviamente verás Clash in Italy. Es Netflix internacional. Así que pensé, ¡Dios mío, esto sería divertidísimo!”

«Mostraron interés, como cuando volví con el equipo y les gustó mucho la idea. Iba caminando por la calle y no paraban de decirme ‘Ciao Bella, Ciao Bella’, porque así se dice en Italia. Entonces me detuve y pensé: ‘¡Dios mío, soy tan famosa aquí!’. Pero obviamente es porque llaman Bella a todo el mundo, aunque yo creo que es porque soy Nikki Bella. Fue gracioso y a todos les encantó, pero al final no salió adelante, qué pena».

A pesar de que en un inicio Nikki Bella contó que mostraron interés en su propuesta, esta nunca se concretó, pero la miembro del Salón de la Fama dejó en claro que tenía una visión creativa completa para Clash en Italia.