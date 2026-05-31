LUCHA LIBRE AAA 30 DE MAYO 2026 .— La lucha más importante que AAA ha presentado desde que fue adquirida por WWE se vivirá esta noche en Monterrey. La intensa rivalidad entre El Grande Americano y El Original Grande Americano llega a su clímax. Esta historia ha sido una de las más exitosas de los últimos tiempos, pues aunque en Estados Unidos no tenía pies ni cabeza, en México El Grande Americano se transformó en un ídolo gracias a su manejo del español y conocimiento de la cultura mexicana, eso mientras El Original Grande Americano era cada vez más odiado por ser una burla a todo el país. Quien pierda esta noche se tendrá que despojar de la máscara, y aunque las identidades de ambos son bien conocidas, los fans mexicanos han decidido pasarlo por alto debido a la pasión mostrada por El Grande Americano. Es una situación rara, única en su género, pero, de alguna forma, emocionante. La acción de Lucha Libre AAA se emite desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.
- SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIV | Penta vs. Ethan Page.
- LUCHA LIBRE AAA 23 de mayo 2026 | Laredo Kid vs. Rey Fénix.
- WWE RAW 25 de mayo 2026 | Bayley y Lyra Valkyria vs. Judgment Day.
- WWE NXT 26 de mayo 2026 | Lola Vice vs. Izzi Dame.
- WWE SMACKDOWN 29 de mayo 2026 | The Miz vs. Axiom.
Laredo Kid y Rey Fénix se enfrentarán nuevamente por el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA, buscando terminar un fuerte pique. Fénix ganó el mano a mano no titular en Querétaro el 2 de mayo, mientras que Laredo Kid retuvo el título en la revancha del 23 de mayo en el Juan de la Barrera. Esta noche es el tercer encuentro, el definitivo, y sólo uno saldrá como campeón.
Dorian Roldán confirmó que Hijo del Vikingo recibirá la oportunidad por el Campeonato Latinoamericano AAA ante Hijo de Dr. Wagner Jr. Vikingo lleva meses siendo saboteado por Mini Vikingo —que le costó el Megacampeonato en Rey de Reyes y el Campeonato Intercontinental de WWE en el episodio del 11 de abril—, y la rabia acumulada de esas dos derrotas es el combustible más peligroso que puede existir para un luchador de su calibre.
El Campeonato Mundial de Parejas AAA estará en juego cuando Psycho Clown y Pagano lo expongan ante los War Raiders (Ivar y Erik). En las últimas semanas han habido muchas fricciones entre los mexicanos, dado que Psycho Clown creyó que Pagano estaba detrás de los ataques contra los demás integrantes de los Psycho Circus. A pesar de las sospechas, Pagano ayudó a Psycho cuando era atacado por los vikingos, quedando la gran duda sobre su culpabilidad.
Lucha Libre AAA 30 de mayo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro
Fénix quería terminar la lucha rápido. Casi desde el principio fue por el Muscle Buster, pero no tuvo éxito. Las evoluciones fueron vertiginosas. Laredo Kid aplicó Michinoku Driver y posteriormente un Cloverleaf, mientras los fans coreaban «¡Vamos, Fénix!».
Laredo quitó el esquinero superior. Fénix se le lanzó con codazos, aunque en una embestida se estrelló en el poste. Laredo aprovechó para aplicar el mismo Cloverleaf en las alturas. Fénix se dolía de las extremidades inferiores. Laredo le aplicó trineo con pisotón de cabeza.
Fénix se defendió con una serie de lariats. Laredo salió del ring y Fénix lo siguió con plancha suicida. De regreso al ring, Fénix impactó otra plancha, la cual encadenó con una palanca cruzada.
Intercambio de golpes a la cabeza. Laredo logró un DDT giratorio. Fénix respondió con patadas a la cabeza. Nuevo DDT giratorio del campeón para dos segundos.
Laredo intentó faulear a Fénix, pero éste le atrapó el puño a tiempo. Luego le aplicó un Cutter que casi es definitivo.
Superkick de Fénix. Laredo rompió la cuenta… Intento de Mexican Muscle Buster que Fénix convierte en enredadera. Codebreaker de Laredo. Subió a las cuerdas, pero Fénix le impactó Shoryuoken y le aplicó el Mexican Muscle Buster. De alguna manera, Laredo rompió la cuenta.
Con el réferi Hijo del Tirantes distraído, Laredo pudo faulear a Fénix. Ejecutó plancha desde las cuerdas… Fénix rompió la cuenta.
El público estaba enloquecido. Se lanzó Laredo sobre Fénix, impactándose sobre el esquinero. Fénix volvió a ejecutar su remate para coronarse.
- La mejor lucha de la serie.
- Nada en particular.
Conseguirle esta lucha al Hijo del Vikingo fue una de las últimas acciones de Dorian Roldán como Gerente General de AAA antes de que fuera relevado por Rey Mysterio, así que estaba jugándose todas las cartas con este encuentro, que era casi una última oportunidad para devolverle la relevancia a su protegido.
Wagner entró a la lucha buscando terminarla de manera fugaz. Vikingo pudo recuperarse, y tras poner a Wagner en la ceja del ring, le impactó lanza. Poco después, logró Shooting Star Press hacia fuera del ring.
Wagner no se quedó atrás. Una plancha casi le da la victoria.
Vikingo logró una Cruficix Bomb. El gigante Omos apareció por la rampa. Dorian Roldán distrajo al réferi, así que Omos pudo derribar a Wagner desde las cuerdas. De inmediato, Vikingo impactó plancha de 450 grados sobre Wagner, pero sólo fueron dos segundos.
El Galeno apareció para atacar a Omos, quien lo mandó a volar por encima de la barrera de protección. Galeno se defendió a base de sillazos.
Sobre el ring, apareció Mini Vikingo, quien le impactó patadas voladoras a Vikingo. Con esto, Wagner casi gana tras azotarlo, pero el rudo rompió la cuenta.
Omos alcanzó a deshacerse de Galeno y le soltó un derechazo a Wagner. Vikingo sólo tuvo que rematarlo para obtener el título.
- Fue breve, las intervenciones tuvieron sentido.
- Nada en particular.
Los campeones iniciaron la lucha olvidándose de las fricciones que habían tenido. Casi de inmediato, se combinaron en doble tope suicida. Poco después, Psycho Clown se quedó con el relevo, y tuvo problemas para mantener el control, en especial tras una plancha de de Ivar hacia fuera del ring.
Por varios minutos, los War Raiders martirizaron a Psycho, en el más puro estilo de las luchas de parejas de WWE. Después de un largo rato, Psycho le dio el relevo a Pagano, quien le aplicó Codebreaker a Erik.
Pagano azotó en la lona con una especie de Emerald Flowsion a Erik. Psycho volvió a entrar en acción, y esta vez le fue mejor con Ivar.
Tope suicida de Psycho para Erik. Code Red para Ivar. Con una plancha, Psycho casi vence a Ivar.
Pagano salió en tope con giro sobre Erik. Los campeones se combinaron contra Ivar. Por equivocación, Pagano impactó lariat en Psycho Clown, y con ello, los extranjeros pudieron ganar la lucha.
- Nada fuera de lo común.
- El estilo de las luchas de parejas WWE.
► Lo mejor vino después de la lucha. Psycho Clown y Pagano discutieron. Pagano decidió irse y no ayudó a su compalero cuando los vikingos lo atacaron.
El Grande Americano y el Original Grande Americano se enfrentaron por fin en una lucha de máscaras, un duelo que creció de manera orgánica, algo que es poco común en el ecosistema de WWE, donde todo está tan controlado.
Antes de que sonara la campana, y emulando a Rayo de Jalisco contra Cien Caras, el Original Grande Americano le impactó un guitarrazo a su rival. Ya que inició la lucha. el rudo estaba golpeando con todo al consentido, mientras los fans gritaban a todo pulmón insultos.
«¡Vamos Grande!» corearon los fans. Ambos intercambiaron golpes a la cabeza. El Americano pudo aplicarle un súplex al Original.
El Americano lanzó a su rival hacia el poste fuera del ring, y luego se proyectó en tope suicida. Patadas de canguro para el villano, quien pudo defenderse con un súplex pecho con pecho.
El réferi Daryl Sharma trataba de meter orden mientras el Americano aplicaba en el piso de ringside un Death Valley Driver a su contrario para luego sacar una mesa.
El Original tacleó al Americano para luego enviarlo hacia la escalera metálica. Luego subió con él a la escalera para aplicarle Angle Slam.
La lucha volvió al enlonado. El Original le rompió la máscara al Americano, pero éste pudo levantarlo para azotarlo sobre la mesa que había colocado minutos antes.
El Original bloqueó patada voladora de su rival abajo del ring, y ahí mismo le aplicó súplex alemán.
Los fans coreaban «¡Hazlo por la Pimpi!» para el Americano, quien era golpeado con la silla del tomador de tiempo.
Súplex para el Americano, quien ya sangraba de una ceja. Luego fue arrojado sobre la mesa de comentaristas.
Una vez más volvió la lucha al cuadrilátero. La lluvia de golpes por parte del rudo no cesaba.
El Americano se veía exhausto. Recibió otro súplex y pudo romper el toque de espaldas.
El rudo aplicó un back súplex desde las alturas. El réferi tuvo que preguntarle al Americano si podía seguir o se rendía.
El Americano se recuperó al estilo Hulk Hogan y atacó con raquetazos al pecho. Aplicó Blockbuster para dos segundos.
Ahora fue el técnico quien rompió la máscara del rudo, quien luego intentó plancha suicida. Su rival se quitó y luego lo azotó en las escaleras. Ahí mismo le conectó patadas voladoras.
El Americano regresó al Original al ring para seguir golpeándolo. El rudo también estaba sangrando.
El Americano colocó una silla en la esquina. El Original le aplicó súplex alemán… Ambos tomaron sillas y, fue el técnico el que logró impactar el sillazos.
Los Americanos Hermanos llegaron para atacar al Americano. Le aplicaron powerbomb en la mesa de comentaristas.
El Original conectó cabezazo volador. El técnico logró romper la cuenta… Bravo y Rayo Americano llegaron para golpear a Los Americanos Hermanos.
Entre tanto, El Original Grande Americano amenazó a Ojitos de Huevo, quien se defendió con su bastón. El Grande Americano aplicó blockbuster y lo mandó de regreso a la lona.
Subió Pimpinela vestido de mariachi y le dio un guitarrazo al Original… Tope supersónico del Americano para dos segundos.
El Americano sacó la reata del Texano Jr. para golpear con ella a su rival, pero éste lo fauleó y usó la reata para azotarlo y para intentar asfixiarlo.
De pronto, llegó Andrea Bazarte entre el público para apoyar a su novio. El Original fue a encararla y a pedirle que se fuera, pero ella mostró su boleto. El Americano aprovechó la distracción para tundir al villano con la reata.
Lo regresó al ring y le aplicó DDT sobre una silla para dos segundos. Se trenzaron a golpes. El Original aplicó súplex hacia el esquinero a su rival y le impactó un moonsault que casi termina la batalla.
El Original le dio una serie de sillazos en la pierna a su rival. Luego le aplicó el candado al tobillo… El Americano se quitó la llave y la aplicó la cavernaria… El Original se giró y le volvió a poner el candado al tobillo… El Americano se salió de la llave y azotó con back súplex a su rival. Iba a terminar con rodillazos, pero no podía mantenerse en pie por el dolor en las piernas.
Súplex alemán giratorio del Original… Sólo dos segundos… En una embestida, el Original se golpeó en el poste.
Casi noqueado el rudo, el técnico se impulsó para lograr su tope supersónico y ganar la batalla..
- Sangre y máscaras rotas, como buena lucha de apuestas.
- Nada en particular.
► Tras la lucha, El Original Grande Americano dijo que se puso esta máscara para aprender los artes de la lucha libre y vencer a sus enemigos. Y en el proceso aprendió de qué se trata la lucha mexicana, la cultura, el público. «Tengo que admitir que me encuentro ante ustedes no como una máscara, sino como un hombre. Y hoy debo reconocer que no puedo sobrepasar ese espíritu mexicano».
► Dijo que siempre será el Original, pero que ahora el otro es el único Grande Americano.
► El Original Grande Americano dijo llamarse Chad Edward Gable, nacido el 8 de marzo de 1985 en Minneapolis, luchador profesional por trece años. En el ring estaba su familia.
► Dijo que no sabe cómo ni cuándo, pero que volverá a AAA. Posteriormente, le entregó la máscara a su rival. «De aquí en adelante, esto es tuyo».
► Y se fue con su familia, mientras El Grande Americano celebraba en el ring con Los Americanos.